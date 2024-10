Anika Horvat: Včasih me je bilo intimnih koncertov strah, danes uživam

V četrtek je v intimni atmosferi Ruske dače pevka Anika Horvat poskrbela, da ni bilo ločnice med občinstvom in odrom. Pevka je namreč skozi celoten koncert Ljubezen nam podarja najlepše pesmi skrbela, da so bili vključeni tudi oboževalci. Nekaj jih je povabila na oder, se mednje pomešala tudi sama, nam pa razkrila, da je to recept za uspešen nastop v prostoru, ki se zdi kot dnevna soba.

Anika Horvat je v četrtek zvečer začarala obiskovalce Ruske dače in poskrbela, da ločnice med njo in njenimi poslušalci ni bilo. "Leta nazaj me je bilo takšnih koncertov, ki so potekali v manjših prostorih, kot so recimo dnevne sobe, kar malo strah, ker se mi je zdelo, da so ljudje preblizu in da bodo videli več tvojih napak. Zdaj pa me ni več," je tik pred koncertom dejala Primorka, ki je takoj, ko je stopila na oder, povedala, da si želi ustvariti občutek domačnosti.

To ji je tudi uspelo. Več časa kot na odru je namreč preživela med občinstvom. "To je tako krasno. Imaš bližnji kontakt z občinstvom," je povedala in zaupala, da je skrivnost teh intimnih koncertov v tem, da so zvezde tudi člani občinstva. Večkrat je kar med prepevanjem priznala, da se ima zelo lepo in da ji je občinstvo polepšalo večer.

Anika Horvat se je včasih intimnih koncertov bala, zdaj pa v njih uživa. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Med koncertom je odkrila, da ima 'talent' za prepoznavanje slavljencev, denimo tudi gospe, ki je dopolnila 91 let, saj je več ljudi na ta dan ali v bližnjih dneh praznovalo rojstni dan. Skupaj z občinstvom je tako večkrat zapela tudi Vse najboljše. "Z občinstvom se tako zbližamo, da kdaj h komu grem, prisedem, kaj povem, skupaj zapojemo in na koncu smo dejansko kot v eni veliki dnevni sobi," je povedala glasbenica, ki je mikrofon večkrat podala tudi oboževalcem. "Če bi samo stala na odru in ustvarjala razdaljo, takšen koncert ne bi bil uspešen," je še dodala.