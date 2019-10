Fantje iz skupine San Di Ego posneli legendarno pesem Anita ni nikoli...

Besedilo za pesem je napisal Drago Mislej Mef, glasbo pa pokojni Danilo Kocjančič , v originalu jo je zapel Tulio Furlanič. S skladbo je skupina Halo leta 1996 sodelovala na Melodijah morja in sonca, čeprav skladba ni zmagala, je postala daleč najbolj znana in popularna skladba omenjene skupine.

"Napisal sem Anita, ker lepše se konča in hitro najdeš rimo, ker vsak jo že pozna", je skladba s pomenljivim besedilom, ki je prvič odmevala na odru Portoroškega Avditorija davnega leta 1996 je postala velik in prepoznaven hit, po več kot 23 letih pa je končno dobila različico – v čisti rock obliki. Fantje iz skupine San Di Ego so se opogumili, legendarno pesem posneli in jo takoj predstavili Tuliu Furlaniču in Dragu Misleju – Mefu .

Priredba večne uspešnice Anita ni nikoli… je nastala spontano, med snovanjem tretjega albuma skupine San Di Ego in preigravanjem različnih pesmi. Ker je vse skupaj dobro izpadlo, so se odločili, da pesem posnamejo in jo predstavijo velikim mojstrom. "Čisti rock, sem zadovoljen. In niti malo ljubosumen – original je original, vendar je priredba dobro narejena," je novo verzijo komentiral Tulio, Mef pa je dodal: "San di Ego jo dobro zapojejo in tudi zaigrajo jo zelo dobro. Če bi bil Tulio 50 let mlajši, bi jo igral na ta način."