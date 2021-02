Anja Hrastovšek z jazz kvartetom The Oakleys predstavlja skladbo Tja bi šla

Anja Hrastovšek s svojim jazz kvartetom The Oakleys predstavlja novo skladbo. Anja, ki se z The Oakleys najbolje počuti v jazzu, je tokrat pripravila prikupno lahkotno skladbo, ki združuje jazz s popom in pripoveduje o njeni (in naši) trenutni realnosti.

Pesem Tja bi šla je nastala čisto spontano. Anja Hrastovšek in avtor skladbe Robert Petan sta tudi sicer prijatelja in med enim od njunih (v teh časih sicer redkih) srečanj se jima je utrnila ideja, da bi naredila skladbo o tegobah, ki nas dandanes pestijo. Nastala je lahkotna in prikupna skladbaTja bi šla, pesem o tem, kam bi šli, a ne smemo. ''Priznam, zaradi svojega tempa je skladba Tja bi šla zame zunaj območja udobja in tako sem si prvič, ko sem jo poskusila zapeti, skoraj 'polomila zobe','' je v smehu dejala Anja. ''Zelo rada namreč pojem dolge tone in fraze, ta pesem pa je drugačna,'' dodaja. S fanti iz jazz zasedbe The Oakleys jo je dokončno oblikovala, posnela in tudi izdala. Skladbo so posneli v Robertovem studiu Chillhouse, kjer je nastal tudi enostaven videospot, za katerega je poskrbel Darko Petan. V spotu lahko vidite tudi Njokija, Anjinega kužka, ki nastopa v besedilu te simpatične skladbe.

icon-expand Anja Hrastovšek FOTO: osebni arhiv

Anja Hrastovšek je jazz pevka, diplomiranka deželnega Konservatorija za glasbo v Celovcu. Prepeva v mednarodno priznani vokalni skupini Jazzva, je ustanoviteljica in glavna vokalistka jazz kvarteta The Oakleys ter glasbene zasedbe SOUL, JAZZ in JAZ, ki poustvarja disco pop. Poleg tega se kali tudi kot dirigentka MePZ Medicinske fakultete Cor in učiteljica pop/jazz petja. Z glasbo se ukvarja od mladih nog, v času svojega dolgoletnega in pestrega glasbenega raziskovanja pa je prepevala z vrhunskimi pevskimi sestavi in delala z največjimi strokovnjaki na svojem področju – tako v popularni kot tudi v zborovski glasbi.

Skladbo Tja bi šla je Anja z The Oakleys posnela v nekoliko drugačni, razširjeni zasedbi. Pri njenem nastanku so tako sodelovali: Anja Hrastovšek – vokal, Nejc Škofic – klavir, Peter Smrdel – kontrabas, Žiga Smrdel – bobni, Urška Supej – kitara in spremljevalni vokal, Maša But – spremljevalni vokal, Anže Vrabec – aranžma in programiranje godal, Matej Humar – zvočni inženir, Robert Rojc – mix in Metod Komatar– mastering.