Anja in Klinči: Dokler nas AI ne bo povozil, je dobro, da se dela, kar se čuti

Aleš Klinar 24. novembra napoveduje veliki "best of" koncert svoje kariere v Cvetličarni, ko se bo opolnoči obrnila njegova okrogla 60. obletnica.

Pa ti je všeč, da se je pozornost mladine toliko zmanjšala in redko kdo še prisluhne celotnemu albumu, raje 30 sekundam na Tik Toku ali čem podobnim?

Klinči: Tehnologija je pripeljala mlajše generacije do tega, da je vse dostopno na spletu, kjer so dosegljivi tudi starejši albumi, praktično vse, če jih zanima. Kar se pa nove glasbe tiče, pa je naravnana zelo potrošniško naravnava, tudi generacije zdaj manj intenzivno spremljajo in podoživljajo glasbo, kot se je to počelo včasih. Skratka bolj površinsko, vseskozi preklapljajo in begajo sem ter tja s pozornostjo. Stare generacije smo plošče obravnavali kot relikvije, jih poslušali od začetka do konca, albumi pa so bili tudi konceptualni, so imeli rep in glavo. Zdaj pa izdelka ni več, vse je pač v oblaku.

Lahko našteješ nekaj svojih pesmi, na katerih si najbolj ponosen, da si avtor ali soavtor?

Klinči: To sicer ponavljam skozi leta, a rad izpostavim tiste, ki so dobili neko zimzeleno patino. To so Od višine s zvrti Martina Krpana, Samo milijon nas je Agropopa ter Lep je dan moje partnerice Anje Rupel.

Anja, kako pa je s tem pri tebi? Meni najprej pridejo na misel Odšla bom še to noč, Sanjam te, Življenje je kot igra ...

Anja: Jaz jih imam še nekaj v malih možganih, trenutno jih treniram za koncert 8. decembra v SiTi teatru (smeh). Zagotovo je ostalo nekaj skladb, ki ji tako moja kot generacija 40+ še vedno poznajo, seveda pa so tu še Plašč ljubezni, Ključ do srca, duet s Tošejem Proeskim itd. Od Aleša bi sicer lahko naštela še kaj, npr. Himna ljubezni (Agropop), Še je čas od Krpanov ali To ni političen song, katere priredbo je posnel tudi Parni valjak. Najpomembnejše se tiste pesmi, ki ostanejo in oba sva pustila nek pečat v slovenski zgodovini popularne glasbe. To je za glasbenika največje priznanje. Presenetilo pa me je, da je tudi nova pesem Srce že ve ljudem zelo všeč, saj se mi zdi, da se glasba ne posluša več tako kot včasih. A sem dobila veliko pozitivnih odzivov, da gre za "tipično" mojo skladbo.

Se pravi, se to nabira v tebi, da potem izbrusiš in daš na plano, ali zgolj popustiš Klinčijevem "teženju", da je treba naresti kaj novega?

Anja: Točno to zadnje, popustim, omagam (smeh).

Klinči: Anja potrebuje včasih kakšno brco, haha. V življenju večkrat spodbujam koga, za katerega vem, da zna ali da bi bilo dobro, da kaj naredi, posname ali izda. Kot to steče, pa nastane tudi kaj dobrega. Pri Krpanih je bil vrhunec Od višine s zvrti, pri Agropop tretji album Za domovino z Agropopom naprej! glavni, pri Rock Partyzanih imamo pesem Yugo, ki opeva vse, kar smo imeli v Jugoslaviji in se posluša še danes po vsej Jugi in diaspori ter je aktualen tudi po petnajstih letih. Tudi pri Anji sta bila Lep je dan in Odšla bom še to noč pesmi, ki sta ujeli pravi trenutek, hkrati pa je bila njena samostojna karirea nov izziv, zagotovo.

Anja: Obenem tudi drži, da je Aleš pobral veliko nagrad pri komponiranju skladb za druge. Recimo meni je zelo ljuba pesem Bodi z mano do konca Tinkare Kovač, ki je prejela prvo nagrado leta 2019 na MMS-u, ali pa od Alenke Godec Rada bi znova poletela, Sončen dan, Ni me strah, ki sva jih delala skupaj z Alešem. Tudi pesmi za Samuela Lucasa, Nuško Drašček ali Pojdi z menoj Rebeke Dremelj, ki je skoraj zmagala na Emi.