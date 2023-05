Anja Rijavec iz Sanjskega moškega zvezda videospota skupine Bogunov

Ljubljanska skupina Bogunov predstavlja novi singl O radosti, za katerega so posneli tudi videospot. Po uspešnih prvih dveh singlih Sakupljač perja in Dolazimo u miru, ki sta požela odlične kritike in bila izjemno priljubljena tudi izven Slovenije (med drugim 12 tednov na lestvici Radia Beograd 202), je skladba O radosti poletno lahkotna in nostalgična.

Od Bogunov smo vajeni težkih in mračnjaških zgodb, tokrat pa nam postrežejo s pesmijo, polno toplih spominov na spontano romanco, ki se namenoma ne uresniči, da bi ostala ujeta v pesem. Nostalgično razmišljanje o vseh tistih trenutkih, ko pozabimo na vsakdanje skrbi in se prepustimo lepim mislim. icon-expand Bogunov FOTO: Dallas Records Videospot so snemali na različnih lokacijah v Ljubljani in Opatiji. V glavni vlogi nastopa znana udeleženka resničnostnega šova Sanjski moški Anja Rijavec, ki je pred leti že nastopila v videu za singl Našel sem. Tokrat ji družbo pred kamero dela mladi igralec Jon Lah, ki ga lahko vidite v predstavah Gledališča Glej. Za produkcijo videospota so poskrbeli pri Brnčič & Magency d. o. o., režiral ga je Denis Brnčič, ki ga poznate tudi kot avtorja dokumentarnega filma Železne stopinje. Kamero je vihtel Rok Kokovnik. Skladba O radosti je tretji singl z drugega albuma skupine Bogunov in obeta, da bo postala pravi poletni hit.