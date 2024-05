Anja Rupel in Bojan Jambrošić združujeta moči pri iskanju ljubezni

Po lanskoletni vrnitvi na koncertne odre se je Anja Rupel z ekipo zaprla v studio in nastala je nova skladba Gdje je ljubav, ki jo je glasbenica in avtorica posnela skupaj s priznanim hrvaškim pevcem in vsestranskim ustvarjalcem Bojanom Jambrošićem. Kljub temu da sta se glasbenika prvič srečala šele na snemanju pesmi v Ljubljani, je nastala baladna skladba, napolnjena s posebno vrsto magije.

Ljubezensko pesem Anje Rupel in Bojana Jambrošića so poslušalci širom bivše države lepo sprejeli, sedaj pa so dočakali še videospot. Glasbenika sta se v sodelovanju z režiserjem Rokom Breznikom odločila, da snemalni dan preživita v idilični primorski vasici Vipavski križ, za protiutež pa je sledilo še snemanje v Ljubljani.

Anja Rupel in Bojan Jambrošić FOTO: Boštjan Tacol icon-expand

"Vipavski križ je izredno lepo mestece, zdi se kot iz pravljice. Vreme je bilo čudovito, vsi so bili super prijazni, oba z Bojanom sva bila navdušena nad lokacijo, domačinom pa sva obljubila, da zagotovo prideva še kdaj," je o snemalnem dnevu razložila Anja in dodala: "Režiser Rok Breznik je lokacijo dobro poznal že od prej, samo snemanje je bilo zelo sproščeno, brez napetosti, vse je potekalo tako, kot smo si zamislili." Tudi pevec ni skrival navdušenja nad primorsko gostoljubnostjo, predvsem pa je bil zadovoljen, da je posnel duet s pevko, ki jo obožuje celotna regija: "Zelo sem srečen, da lahko sodelujem z legendarno pevko Anjo Rupel. Ko sem pesem slišal prvič, nisem veliko razmišljal, ampak sem takoj pristal na sodelovanje. Na snemanju je bila energija med nama odlična, z Anjo sva se takoj ujela in razvila se je super energija. Tudi na snemanju smo se imeli odlično, spoznal sem prekrasne slovenske kraje, ki jih prej nisem poznal, Anja in snemalna ekipa so bili res odlični gostitelji. V to pesem resnično verjamem, prepričan sem, da bo poslušalcem všeč preplet najinih vokalov in energija, ki jo prinašava."