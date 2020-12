Anja Rupel na novo preoblekla staro uspešnico

Preden greš je ena izmed 11 skladb, ki so bile letos spomladi posnete v studiu Bunker in bodo prihodnje leto izšle na novem albumu Anje Rupel. Dve skladbi s prihajajočega albuma sta letos že popestrili radijske valove z Anjinim prepoznavnim vokalom – Odpri oči in Življenje je kot igra.

Skladbo Preden greš staAleš Klinar in Anja Rupel napisala leta 2000 za podelitev modnih nagrad revije Modna Jana. Skladbo je Anja na prireditvi premierno zapela v angleškem jeziku, kasneje pa sta jo skupaj z radijskim kolegom Andrejem Karolijem prepesnila v slovenski jezik. Letos je skladba dobila novo glasbeno podobo, za katero so poskrbeli Aleš Klinar, Anja Rupel in Miha Gorše. Pri snemanju je kot gost sodeloval tudi saksofonist Jani Šepetavec.