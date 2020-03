Anna Calvi ni pozabila, da je nekaj pozabila

Sodeč po dosedanjih treh, je Anna Calvi veljala za pop derivat tistega, kar je po kariernem zenitu za sabo pustil Nick Cave. Pesmice pač. Po teksturi sorazmerno preproste, toda velika večina teh je bila odpeta s prav posebnim teatralnim, slavnostnim, hiper-artističnim zanosom. "Ah, mi umetniki – ritem upočasnimo, takrat zamižimo in nihče ne bo dvomil, da iz lastnih duš nismo iztisnili ustvarjalnega žolča, kot ga lahko le izbranci." Ta njena nova komaj sedemstopenjska albumska seansa po naslovu in vsebini, seveda, sodi v zavihek rokeričinega dolgometražca Hunter, izdanega pred dvema letoma. Po termiki in pretočnosti pa je natančno tisto, kar smo od nabrite male avtorice nemara pričakovali že prej. Londončanka Anna Calvi je s Hunted – priredbami njenih Hunter hitov – dokončno kvalificirana, če ne že kar abonirana na vabilo k sodelovanju pri ustvarjanju Twin Peaksov 2, 3, 4 ali pač kolikor jih že hoče prihodnost prinesti. Če pa že ne nadaljevanj kultnega ameriškega grozljivega TV serijala Twin Peaks, pa pač nekaj podobnega temu.

Hunted je do fundamenta alter. Upočasnjena in zato še toliko bolj brutalna resnoba ter zagrizena cinematičnost se – spet pohvalno in še prej presenetljivo – najbolj nepovratno utrneta v komadih, v katerih se kaj takega najmanj pričakuje. Ok. Da bosta dueta z Julio Holter in Charlotte Gainsbourg ponudila nekaj v smeri ortodoksne feministične nevrotike, se zdi najbolj verjetno. A ni tako. Swimming Pool s Holterjevo je prelepa. Eden z Gainsbourgovo izpade ljubko šlagersko pokroviteljska. Zato pa je odličen in celovit odštek sodelovanje Calvijeve in vedno sijajne Avstralke Courtney Barnett, ki kot solistka sicer goji dylanovski tip opisovanja dogodkov, a nastopa skoraj smeje in ima svoj oder vselej odet v barvno vpadljive kolaže. Če le nekaj minut zatem zdržite pritisk, ki ga Anna Calvi na vas vrši v bratovščini z blaznimi angleškimi punkerji IDLES, potem ste že diplomirali iz darkerstva.

Rdeča šminka je lahko tudi grozeča.

Ocena: 4