Ana Netrebko navdušila ljubljansko občinstvo: 'Posebno jo dela njena karizma'

Ljubljana, 27. 08. 2025 16.55 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M. , STA , Anastasija Jović
Ljubljana Festival je sinoči razvedril z arijami iz oper Giacoma Puccinija iz znamenitih grl velike Ane Netrebko in Jusifa Ejvazova. V zasebnem življenju so se sicer njune poti razšle, harmonija med njima na odru pa ostaja.

V sklopu Festivala Ljubljana se je v našo prestolnico vrnila ruska sopranistka Ana Netrebko. Skupaj z azerbajdžanskim tenoristom Jusifom Ejvazovom sta v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije poustvarila večer glasbe italijanskega opernega skladatelja Giacoma Puccinija.

Ana Netrebko v ljubljanskem Cankarjevem domu.
Ana Netrebko v ljubljanskem Cankarjevem domu. FOTO: 24UR

Kot član Zbora opere SNG Maribor je z njima nastopil Žiga Lakner, ki Netrebko spremlja že celo življenje. "Stati na odru s tako divo ... Kaj si človek lahko želi še lepšega?" je dejal in poudaril, da si nastop šteje v čast. "Rekel bi, da jo posebno dela njena karizma, njena energija na odru vedno navduši občinstvo. Sem bil že na več njenih koncertih in bi lahko rekel, da vedno navduši. Njena energija in stik z občinstvom sta zelo pomembna - to je največ, kar lahko dosežeš na koncertu," je še povedal.

Da je velika čast stati na istem odru s takšno operno divo, pove tudi dirigent Denis Vlasenko. "Umetnica, kot je ona, vsem vlije ogromno energije in strasti - dirigentu, orkestru in občinstvu," je dejal. Opera je, kot poudari, glasba njegovega otroštva, saj je pel v deškem pevskem zboru. "Veliko sem pel, želel sem postati pevec. To mi je zelo pomagalo v dirigentski karieri," je še dodal.

Netrebko in Ejvazov veljata za zvezdniški operni par brez primere. Slovensko občinstvo sta v Ljubljani navdušila že leta 2022 z izborom opernih klasik, leto kasneje pa sta interpretirala odlomke oper Giuseppeja Verdija

Netrebko sicer velja za operno primadono sodobnega časa. V zadnjih letih je bila deležna pritiska, saj se po začetku vojne v Ukrajini ni distancirala od potez ruskega režima. Zaradi tega ji je newyorška Metropolitanska opera odpovedala nastope, njihovo odločitev pa zvezdnica izpodbija na sodišču. 

KOMENTARJI (8)

Ki zombi
27. 08. 2025 17.50
-2
Žal je Netrebkova podpornica Putina in festival to ve. Kot taka ne bi smela nastopiti , a ker jo na Zahodu nočejo, je dobrodošla v Ljubljani. Kaj nam to pove o Brleku in tudi Jankoviću, je tudi jasno.
ODGOVORI
0 2
Definbahija
27. 08. 2025 17.50
-2
No Ana Netrebko je isto kot Izraelske odbojkašice. Kaj ne ovčice? Naši z LD77 na čelu bodo dali roko Izraelcem pred tekmo?
ODGOVORI
0 2
MucaNeGrize
27. 08. 2025 17.33
+1
Vrhunsko...kot vsa ruska umetnost...od izvajalcev do poezije, glasbe ...literature na splošno...čipi iz pomivalnih strojev in lopate....itd ...Ani Velik priklon
ODGOVORI
3 2
Glotar
27. 08. 2025 17.41
-1
dej ne serii...to vredno nič...slovani so treja klasa v vsem... bili in bodo vedno...
ODGOVORI
0 1
Glotar
27. 08. 2025 17.04
-8
zakaj podpornike Putinovega režima spuščamo v državo in jim še celo omogočamo, da tukaj služijo?...to se mora nehat...
ODGOVORI
2 10
Rookoko
27. 08. 2025 17.17
+4
Kolk si bogi…
ODGOVORI
6 2
Capri
27. 08. 2025 17.21
+3
zelo zelo ultra bogi
ODGOVORI
5 2
Glotar
27. 08. 2025 17.39
-1
vidva rusofilčka sta boga...
ODGOVORI
0 1
