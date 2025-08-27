Ana Netrebko navdušila ljubljansko občinstvo: 'Posebno jo dela njena karizma'

V sklopu Festivala Ljubljana se je v našo prestolnico vrnila ruska sopranistka Ana Netrebko . Skupaj z azerbajdžanskim tenoristom Jusifom Ejvazovom sta v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije poustvarila večer glasbe italijanskega opernega skladatelja Giacoma Puccinija .

Kot član Zbora opere SNG Maribor je z njima nastopil Žiga Lakner, ki Netrebko spremlja že celo življenje. "Stati na odru s tako divo ... Kaj si človek lahko želi še lepšega?" je dejal in poudaril, da si nastop šteje v čast. "Rekel bi, da jo posebno dela njena karizma, njena energija na odru vedno navduši občinstvo. Sem bil že na več njenih koncertih in bi lahko rekel, da vedno navduši. Njena energija in stik z občinstvom sta zelo pomembna - to je največ, kar lahko dosežeš na koncertu," je še povedal.

Da je velika čast stati na istem odru s takšno operno divo, pove tudi dirigent Denis Vlasenko. "Umetnica, kot je ona, vsem vlije ogromno energije in strasti - dirigentu, orkestru in občinstvu," je dejal. Opera je, kot poudari, glasba njegovega otroštva, saj je pel v deškem pevskem zboru. "Veliko sem pel, želel sem postati pevec. To mi je zelo pomagalo v dirigentski karieri," je še dodal.

Netrebko in Ejvazov veljata za zvezdniški operni par brez primere. Slovensko občinstvo sta v Ljubljani navdušila že leta 2022 z izborom opernih klasik, leto kasneje pa sta interpretirala odlomke oper Giuseppeja Verdija.

Netrebko sicer velja za operno primadono sodobnega časa. V zadnjih letih je bila deležna pritiska, saj se po začetku vojne v Ukrajini ni distancirala od potez ruskega režima. Zaradi tega ji je newyorška Metropolitanska opera odpovedala nastope, njihovo odločitev pa zvezdnica izpodbija na sodišču.