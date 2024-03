Ansambel Aktual: Fantje smo nerodni, a dekleta ste vedno številka ena

Fantje so pri izražanju čustev včasih nerodni, zato dekletom ne znajo pokazati, kaj jim pomenijo. To je sporočilo nove pesmi fantov iz ansambla Aktual, ki so se pesem z naslovom Igra za dva odločili posvetiti vsem dekletom ob dnevu žena. Izdali so jo sicer na dan mučenikov, kar simbolično pomeni, da jih imajo radi tudi ostale dni, ko ne praznujejo.

"Fantje smo velikokrat flegmatični v zvezah in nekako težko izpovemo oziroma izkažemo svoja čustva, zato je ta pesem posvečena dekletom, da vedo, da so kljub vsem okoliščinam za nas vedno številka ena ne glede na vse," so o zgodbi nove pesmi povedali fantje iz Ansambla Aktual.

Ansambel Aktual predstavlja novo pesem Igra za dva. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Denis, Franc, Gašper in Uroš so se zato odločili, da novo pesem z naslovom Igra za dva izdajo na dan mučenikov, čeprav je posvečena dekletom ob njihovem nedavnem prazniku. "Glede na to, da se bližamo koncu vikend praznovanja za oba spola, se nam je zdelo najbolj primerno, da kot pravi fantje na naš dan s skladbo Igra za dva povemo vsem damam, da jih imamo radi tudi ostale dni, ko ne praznujejo," so poudarili fantje.

Naslov Igra za dva ima v enem od prepoznavnih komadov skupine Game over nekoliko slabšalni prizvok, vedno zabavni fantje pa so se tu odločili za nekoliko drugačen pristop. "Mi smo ekipa, ki pač ne more iz svoje kože (smeh). Seveda smo tudi sami kdaj bili v situaciji, ko nam osvajanje oziroma izražanje čustev pri dekletih ni šlo najbolj po načrtu," so povedali in nadaljevali: "Prav zato želimo skozi našo glasbo sporočiti, da je pomembno čustva izražati naglas in v ključnih trenutkih pokazati tudi svojo moško energijo, ki jo dame vsekakor potrebujejo."