Ansambel Aktual predstavlja Nino: Z glasbo dekletom zaupamo naše občutke

Ansambel Aktual v teh poletnih dneh v svet pošilja novo pesem, ki nosi naslov Nina. Kdo je Nina? Zakaj se je fantom prav to dekle vtisnilo v spomin? Pesem govori o fantu, ki je zaljubljen v dekle, ki ga ne opazi. S pomočjo prijateljev pa postane pravi šarmer in končno ga opazi tudi njegova simpatija Nina.

Ansambel Aktual predstavlja novo pesem z naslovom Nina. Polka, v prepoznavnem stilu zabavnih fantov, je še ena v vrsti skladb, ki opisuje, kako nerodni so člani ansambla pri izražanju čustev, ko jim je neko dekle všeč. "Fantje smo ponavadi z besedami bolj nerodni, zato nam je 'izpoved' z glasbo zagotovo lažja. Z glasbo smo že večkrat dekletom zaupali naše občutke in misli, saj imajo dekleta to rada," so v smehu povedali ob izdaji nove pesmi.

Ansambel Aktual predstavlja novo pesem z naslovom Nina. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Glavni lik njihove nove pesmi je torej dekle z imenom Nina, a pri nastanku pesmi v mislih glasbenikov ni bilo točno določenega dekleta. "Iskreno nismo imeli prav posebnega dekleta v mislih. Nina je bila nekako izbrana spontano in nam je najbolj sedla v naš končni izdelek," so zaupali fantje.

Vse skupaj se dogaja v podjetju, kjer je Nina direktorica, eden od fantov pa zaljubljen zaposleni. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Tudi tokrat so za pesem posneli videospot, v ospredju pa je zgodba zaljubljenega fanta, ki se prepleta z romantičnimi čustvi in ambicijami, kar na koncu vodi do tega, da osvoji srce svoje šefice. Vse skupaj se dogaja v podjetju, kjer je Nina direktorica, eden od fantov pa zaljubljen zaposleni, ki ga Nina sprva sploh ne opazi. S pomočjo prijateljev fant, ki ga tokrat upodablja Gašper Marič, pridobi na samozavesti, nato pa ga opazi tudi ona.