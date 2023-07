Ansambel Aktual: Zagotovo ima vsak sosedo, ki mu je kdaj zmešala glavo

Ansambel Aktual je mlad in sodoben narodnozabavni ansambel, ki v času vročih poletnih dni pošilja v svet zgodbo o vročem dekletu. Svojo najnovejšo pesem so naslovili Soseda, saj so prepričani, da ima vsak od nas v življenju osebo, ki mu je simpatična in mu predstavlja neke vrste simpatijo. Fantje so celotno pesem ustvarili sami, za prihajajoče poletje pa upajo, da bo poslušalce prav njihova polka spomnila na skrite in neuresničene romance.

Za imenom Ansambel Aktual se skrivajo štirje mladi fantje Gašper Marič, Franc Lukač, Uroš Berden in Denis Pozderec, ki s svojimi glasovi in pozitivno energijo širijo narodnozabavno glasbo. V času vročih poletnih dni so tako v svet poslali novo pesem z naslovom Soseda. "Besedilo je hudomušne narave in v njem ne opisujemo dobesedno osebe, ki stanuje zraven katerega od nas, ampak opisujemo dekle, ki je zelo luštno in je predstavljala simpatijo. Lahko je iz različnih mest, recimo tudi z avtobusa ali iz šolske klopi," je o novi pesmi povedal harmonikar Gašper, ki je napisal melodijo pesmi.

icon-expand Za imenom Ansambel Aktual se skrivajo štirje mladi fantje Gašper Marič, Franc Lukač, Uroš Berden in Denis Pozderec FOTO: Jure Šadl

Fantje so prepričani, da se z besedilom poskočne polke, ki ga je napisal kitarist skupine Franc, lahko poistoveti prav vsak poslušalec. "Menimo, da ima vsak od nas osebo, ki mu je kdaj zmešala glavo," so povedali glasbeniki, ki si želijo, da bi poslušalce pesem spremljala na poletnih dogodivščinah. "Naj vas ta polka spomni na vse skrite in neuresničene misli in romance," so še dodali v smehu.

icon-expand Prepričani so, da ima vsak od nas v življenju osebo, ki mu je simpatična in mu predstavlja neke vrste simpatijo. FOTO: Jure Šadl