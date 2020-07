Ansambel bratov Avsenik nominiran za nagrado državljan Evrope

Brata Vilko in Slavko Avsenik sta sodila med tiste ustvarjalce, katerih glasbene stvaritve so segle v srca milijonov poslušalcev.

"Ansambel je v svetovnem merilu najuspešnejša slovenska glasbena skupina. Štiri desetletja so bili ambasadorji slovenske glasbe in promotorji evropske kulturne dediščine," so sporočili iz Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. V predlogu nominacije piše, da je Ansambel bratov Avsenik še danes prepoznaven po vsej Evropi. Njihova polka Na Golicinajvečkrat predvajana instrumentalna skladba na svetu, njihov opus pa zajema 120 plošč in kaset v nakladi več kot 30 milijonov.

"Avseniki veljajo za začetnike novega žanra narodnozabavne glasbe v srednji Evropi. O njihovi kakovosti govorijo številna mednarodna priznanja in nagrade. Brata Vilko in Slavko sta sodila med tiste glasbene ustvarjalce, katerih glasbene stvaritve so segle v srca milijonov poslušalcev. Spričo svoje preprostosti in svežine je glasba bratov Avsenik najprodornejši izraz slovenskosti izven domovine. Mnogi njuni napevi so ponarodeli," navaja nominacija.