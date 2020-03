Ansambel Saša Avsenika ima novo pevko

Eden najbolj priljubljenih ansamblov pri nas je dobil novo pevko. Sicer so fantje iz Ansambla Saša Avsenika z Lucijo že sodelovali, zdaj pa so sklenili, da bo postala stalna članica njihove zasedbe. In Lucija? Ta nam je povedala, kako se počuti v njihovi družbi.

Ansambel Saša Avsenika je po dolgem času našel novo pevko in tako osvežil svojo končno zasedbo. Med šestimi fanti je tako zapihal svež veter – pridružila se jim je Lucija Selak. "Se navajam, ampak mislim, da bo kar šlo. So fajn fantje, pomagajo mi, tudi pri delovnih navadah. Mislim, da smo se za zdaj kar dobro ujeli, in upam, da bo tako tudi v prihodnje," je za 24ur.com povedala Lucija in dodala, da so se delovne obveznosti že začele, čeprav so v takšni zasedbi šele dober teden.

V preteklih dneh so že odpotovali v Francijo, kjer so imeli nastop, poleg tega je za njimi že nekaj snemanj, ansambel pa se počasi pripravlja tudi na Kraljico Veselico, ki bo v Planici potekala med 25. in 27. junijem. Kraljica veselica je največji narodno-zabavni festival pri nas, kjer se bo zvrstilo več kot 30 vrhunskih ansamblov.

Lucija je najnovejša članica Ansambla Saša Avsenika. FOTO: Miro Majcen