Ansambel Saša Avsenika napoveduje največji koncert do sedaj

"Razširjena zasedba godal in več produkcije, kar se pričakuje pri tako velikem odru in koncertu," je na vprašanje, kaj lahko pričakujemo od koncerta v Hali Tivoli prihodnjega decembra, za naš portal 24ur.com odgovoril Saša Avsenika , vnuk legendarnega Slavka Avsenika . "Z Ansamblom smo bili v teh 15 letih, ki jih bomo prihodnje leto praznovali, kar nekajkrat na turneji," je dejal in dodal, da bodo glasbeniki izkušnje z domačih in tujih odrov združili v projekt, ki jih čaka. Koncert bodo dva tedna kasneje, 21. decembra 2024 ponovili še v Dvorani Tabor.

"Veselimo se obujanja in ustvarjanja novih glasbenih spominov," še sporočajo glasbeniki ki pa ob koncu tega leta pripravljajo še CD s posnetki koncerta Ne sveti zvezda v noč svetleje, ki se je lani odvil na velikem odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma, ko je Ansambel Saša Avsenika tam razprodal kar dva zaporedna koncerta.

Ansambel Saša Avsenika je v znamenju 70. obletnice Avsenikove glasbe zabaval širom Slovenije in tujine. V Sloveniji so jubilejno leto proslavili skupaj z Gregom in Moniko Avsenik s serijo 15 koncertov. Vrhunec le teh se je zgodil na Ljubljanskem gradu. Prav tako so z glasbo oboževalce razveseljevali v več slovenskih krajih, ko so polnili prizorišča veselic. Igrali so po največjih Avstrijskih mestih, polnili dvorane v Nemčiji in nastopili na festivalu Woodstock der Blasmusik pred 15 tisoč ljudmi. "Pravljična mesta, mogočne dvorane in ljubezniva publika so zaslužni, da smo nazaj v Slovenijo prinesli prelepe glasbene spomine."