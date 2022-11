Kadar pokliče Avsenik, enostavno spustiš, kar delaš, in greš na koncert! Na to, da ta trditev še vedno drži, kaže pisana množica zvezdniških gostov, ki so se v ponedeljek in torek pridružili njihovemu koncertu. Magnifico, Nina Pušlar, Bojan Cvijetićanin, Amaya in drugi so na odru Gallusove dvorane presenetili v glasbenih aranžmajih, v katerih jih nismo vajeni.