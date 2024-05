Ansambel Saša Avsenika o novi pesmi: Pet let je čakala v predalu

Ansambel Saša Avsenika v spomladanskem času tokrat predstavlja pesem, ki povsem sovpada s trenutnim letnim časom. Zdaj, ko vse cveti, so pesem naslovili Cvetele so maline. Gre za čustveni valček, ki je kar pet let čakal na dnu predala, saj glasbeniki enostavno niso našli primernega besedila zanj. Zdaj so z njim napovedali tudi obletnico svojega 15-letnega delovanja.

Nova pesem Ansambla Saša Avsenika povsem sovpada s trenutnim letnim časom. V času pomladi, ko vse cveti, tako v svet pošiljajo pesem z naslovom Cvetele so maline. "To je še ena od skladb, ki je zaradi besedila in interpretacije značilna za našo glasbo. Prinaša pa tudi svežino, ki jo prinaša nov rod priimka Avsenik," so povedali člani skupine.

Nova pesem Ansambla Saša Avsenika povsem sovpada s trenutnim letnim časom. FOTO: Rok Maver icon-expand

Čisto svež valček pa v resnici ni tako nova pesem, kot se zdi na prvi pogled. "Cvetele so maline je valček, ki je bil napisan istočasno kot naša pesem Skozi leta. Takrat enostavno nismo našli besedila, ki bi nas navdušil in imel tisto nekaj več," so zaupali člani ansambla in dodali: "Ostala je na dnu predala. Letos pa smo se povezali z Alenom Klepčarjem, ki se danes podpisuje pod našo novo skladbo." Avtorja besedila in aranžmaja sta Sašo Avsenik in njihov glasbeni prijatelj Matjaž Vlašič.

V novi skladbi je do izraza ponovno prišel izjemen vokal Luke Seška. FOTO: Rok Maver icon-expand

V novi skladbi je do izraza ponovno prišel izjemen vokal Luke Seška, ki je obenem poskrbel tudi za izjemno čustveno interpretacijo pesmi, ki govori o ljubezni. "V valčku so skozi besede, ki simbolizirajo ljubezen, na zelo lep način predstavljena čustva med dvema, ki se imata iskreno rada," so o novi pesmi še povedali glasbeniki, ki so zanjo posneli tudi videospot.