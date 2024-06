Ansambel Saša Avsenika ob 15. obletnici predstavlja hudomušno pesem

Letos mineva 15 let, odkar je Ansambel Saša Avsenika nadaljeval bogato zapuščino ene najbolj prepoznavnih glasbenih družin v Sloveniji. V čast tej pomembni obletnici ansambel pripravlja sklop koncertov, s katerimi bodo proslavili svoje dosedanje delovanje in se zahvalili vsem poslušalcem, ki so del njihove zgodbe.

Od ustanovitve leta 2009, ko je na glasbeno pot stopil Sašo Avsenik s svojim ansamblom, se je začelo pisati novo poglavje Avsenikove glasbe. S svojimi melodijami, besedili in nastopi so navdušili tako starejše kot mlajše generacije. "15 let je prelomnica, ki nas spodbuja, da se ozremo nazaj na vse naše dosežke, hkrati pa načrtujemo prihodnost. Vsi skupaj smo ponosni na tradicijo in skladbe Ansambla bratov Avsenik, ki so včasih nastopali tudi po 330 dni na leto. Naša številka se vrti okoli 170 nastopov na leto. Nastopamo tako doma kot v tujini. Če je dolga leta veljalo, da je naša glasba predvsem doma, v alpskem prostoru, smo se mi podali na koncerte tudi na Hrvaško, Nizozemsko in v Belgijo, celo čez ocean v Kanado. Ne samo čez ocean, igrali smo že tudi na križarjenjih, kar je bilo za vse nas posebno doživetje. Hvaležni smo za vso podporo, ki jo prejmemo od naših poslušalcev," je povedal Sašo.

V videospotu nastopil nekdanji boksar Dejan Zavec

Polko Žena me tepe je zapel Luka Sešek, v videospotu pa je odigral lik, ki so ga člani Ansambla Saša Avsenika poimenovali kar gospod Duško. "Duško je en tak zmeden lik, ki mu gre v življenju vse narobe. Ampak ne tako narobe, da bi bil žrtev, ampak prav toliko narobe, da se on ob tem zabava. Luka se je res vživel in odlično odigral lik gospoda Duškota," so povedali člani Ansambla Saša Avsenika in dodali: "Zelo smo ponosni, da se nam je v videospotu pridružil tudi naš nekdanji boksar, prvak Dejan Zavec." Prav tako kot skladba, tudi videospot ni nastal čez noč. Scenarij zanj so naredili Sašo Avsenik, Luka Sešek in Matic Plevel, snemanje pa je potekalo v centru Ljubljane. Lik zamaskirane žene je odigrala Nina Radi, ki se je potegovala za srce Sanjskega moškega in tekmovala v šovu Kmetija.