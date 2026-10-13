Ansambel Saše Avsenika Luki Sešku: Veliko sreče na novi glasbeni poti

"Za vas imamo eno veliko novico. Z novim letom se naše glasbene poti razhajajo z Luko, ki se odpravlja na samostojno glasbeno pot," je v videu, ki so ga objavili na družbenem omrežju, sporočil Sašo Avsenik . Ta se je Luki Sešku , ki je bil minulih šest let njihov glavni vokalist, v imenu ansambla in občinstva zahvalil za sodelovanje in mu zaželel vse dobro tudi na nadaljnji poti.

"Hvala za toliko lepih taktov, ur, koncertnih doživetij, predvsem pa smeha v zaodrju, v kombiju na naših poteh in ti želim v imenu vseh nas vse najboljše in veliko sreče na tvoji novi glasbeni poti. Da izpolniš vse svoje sanje, ki jih trenutno še sanjaš," je še dodal Sašo.

Ekipi in vodji ansambla se je za minulih šest let sodelovanja zahvalil tudi Sešek in dodal: "Sašo, hvala, da si mi omogočil, da sem spoznal ogromno dobrih in srčnih ljudi v Avstriji in po Nemčiji ter predvsem v Sloveniji. Hvala, da sem se lahko pilil. Ogromno sem se naučil in bom veliko odnesel."