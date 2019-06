Sašo Avsenik na odrih več kot 200-krat na leto 

Pod zvezdami v Križankah je 10. obletnico praznoval Ansambel Saša Avsenika, njihove viže pa so prišli poslušat tudi mnogi estradniki. Kot je znano, je Sašo Avsenik vnuk legendarnega Slavka Avsenika. Skozi leta nastopov in vaj je upravičil visoka pričakovanja. Več kot 200-krat na leto stoji na odrih in s svojim ansamblom nadaljuje bogato glasbeno izročilo družine.

