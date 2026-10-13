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Glasba

Ansambel Saše Avsenika pevcu Luki Sešku: Veliko sreče na novi glasbeni poti

Ljubljana, 13. 10. 2026 12.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Avsenik Stožice

Ansambel Saše Avsenika in njihov pevec Luka Sešek so v skupni objavi na družbenem omrežju sporočili, da se po večletnem sodelovanju njihove poti razhajajo. Poslovili se bodo v prijateljskem duhu, so dejali, skupaj pa ostajajo na vseh koncertih do konca leta. Kdo bo nasledil Seška, še ni znano.

"Za vas imamo eno veliko novico. Z novim letom se naše glasbene poti razhajajo z Luko, ki se odpravlja na samostojno glasbeno pot," je v videu, ki so ga objavili na družbenem omrežju, sporočil Sašo Avsenik. Ta se je Luki Sešku, ki je bil minulih šest let njihov glavni vokalist, v imenu ansambla in občinstva zahvalil za sodelovanje in mu zaželel vse dobro tudi na nadaljnji poti.

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"Hvala za toliko lepih taktov, ur, koncertnih doživetij, predvsem pa smeha v zaodrju, v kombiju na naših poteh in ti želim v imenu vseh nas vse najboljše in veliko sreče na tvoji novi glasbeni poti. Da izpolniš vse svoje sanje, ki jih trenutno še sanjaš," je še dodal Sašo.

Ekipi in vodji ansambla se je za minulih šest let sodelovanja zahvalil tudi Sešek in dodal: "Sašo, hvala, da si mi omogočil, da sem spoznal ogromno dobrih in srčnih ljudi v Avstriji in po Nemčiji ter predvsem v Sloveniji. Hvala, da sem se lahko pilil. Ogromno sem se naučil in bom veliko odnesel."

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