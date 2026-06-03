Ansambel Unikat do oltarja pospremil komika Aleša Novaka

Ansambel Unikat že vrsto let velja za eno najbolj zaželenih glasbenih skupin na slovenskih porokah. Prav tam, med nevestami, ženini in svati, so člani ansambla našli navdih za svojo najnovejšo skladbo. Polka Ker sem poročena na hudomušen način pripoveduje zgodbo nevest, ki imajo po poroki za vse morebitne snubce pripravljen preprost odgovor: "Ne morem, ker sem poročena."

V novem videospotu so posebno mesto vloge ženina zaupali Alešu Novaku . Priljubljen komik, ki ga spremljamo tudi v predstavi Janezi 2, se je tako prvič sprehodil do oltarja in dahnil usodni da. Vlogo neveste je prevzela njihova pevka Andreja , ki na snemanjih vedno neizmerno uživa. Kakšno vlogo pa so tokrat imeli fantje iz Unikata? Tokrat so prevzeli nekoliko drugačno vlogo – postali so pravi bad boysi.

Snemanje videospota je potekalo na pravljični lokaciji na Vranskem, kjer so Unikatovci ustvarili pravo poročno vzdušje. Med svati pa niso bili statisti, temveč številni pari, ki jim je ansambel v preteklosti igral na porokah. "Prav zaradi njih je bilo snemanje še toliko bolj posebno, saj je obudilo številne lepe spomine in ponovno združilo ljudi, ki jih je glasba povezala na njihov poročni dan," so zaupali glasbeniki in dodali, da so doživeli še eno presenečenje. Vreme namreč ni sodelovalo. "Tik pred začetkom snemanja, ko je bila scena že pripravljena, statisti in igralci pa v nizkem štartu, je začelo deževati. Nam se to na snemanjih spotov očitno rado zgodi, a nas dež nikoli ne ustavi in tudi tokrat nas ni," so še povedali za konec.