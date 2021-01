Ansambel Unikat s priredbo pesmi legendarnih Faraonov

Za nami je zahtevno leto – še posebej za glasbenike, ki so se morali odpovedati številnim nastopom. Ob vprašanju, kaj pričakujejo od novega leta, pravijo, da nikoli, ne glede na to, kakšno leto je, ne delajo dolgoročnih načrtov. "Naše poslanstvo je osrečevati ljudi, jih zabavati, jim krajšati čas ... Po navadi smo to lahko naredili neposredno, na nastopih, ki pa jih zdaj, kakor je videti, še nekaj časa ne bo. Tako da bomo verjetno takoj, ko se bomo mi sami lahko začeli družiti, posneli še kakšno novo pesem ali pa priredili še kakšno "zimzeleno" in ji dodali videopodobo. Smo pa aktivni na družbenih omrežjih, na katerih poskušamo obdržati stik s svojimi oboževalci."

Člani ansambla Unikat so se odločili, da ob novem letu predstavijo priredbo pesmi Ne bom pozabil na stare čase . "Ta pesem nam je že zelo dolgo pri srcu," pravi pevka Andreja Črešnar . "Besedilo seže do srca, govori o dobrih starih časih in o resničnem prijateljstvu – vsi za enega, eden za vse, kar za nas Unikatovce še kako drži. Ker pa so trenutno še takšni časi, ki nam marsikaj omejujejo oziroma prepovedujejo in se marsikomu toži po brezskrbnih dneh, smo začutili, da je primeren čas, da naša priredba ugleda luč sveta kot spodbuda, da teh časov ne bomo nikoli pozabili. Upamo pa, da jih bomo še kdaj v enaki meri lahko uživali."

Kljub vsemu so se v letu 2020 zamotili z različnimi izzivi: "Nekaj nastopov smo sicer imeli, seveda pa še zdaleč ne toliko kot prejšnja leta. Kakšna prosta sobota nam je sprva kar ugajala, potem pa smo spoznali, da je ljubezen do odra in glasbe, nenazadnje pa povezanost med nami prevelika in da nam to zelo manjka. Zamotili smo se z različnimi izzivi, ki smo si jih člani na družbenih omrežjih postavljali drug drugemu. Kadar smo imeli možnost in dovoljenje, pa smo se seveda družili, ustvarjali kaj novega in se pripravljali na festival Slovenska polka in valček, ki pa je bil kasneje zaradi poslabšanja razmer prestavljen za nedoločen čas."

Odločili so se, da bo videospot minimalističen: "Nihče od nas ne mara kiča, vse, kar ustvarimo, mora imeti malo prefinjenosti in vedno se držimo načela 'manj je več'. Tale priredba je posneta v vinski kleti, da samemu videu doda malo domačnosti. Sicer pa je mogoče v tem minimalizmu opaziti tudi sporočilo, da so trenutno naša življenja precej minimalistična, tudi kar se tiče ustvarjanja in druženja."