Ansambel Unikat združen že četrt stoletja: Nikoli se nismo sprli

Ansambel Unikat obeležuje četrt stoletja delovanja. Ob tej priložnosti predstavljajo novo skladbo Češnje spet zorijo, s katero so počastili dolgoletno prijateljstvo. Kot povedo, se namreč ne družijo le na vajah in nastopih, ampak tudi zasebno. So se v teh letih kdaj skregali? "Prav zares ne," še dodajo.

Ansambel Unikat ob 25-letnici delovanja predstavlja novo skladbo Češnje spet zorijo. Z njo so počastili dolgoletno prijateljstvo in glasbeno pot. Zamisel za skladbo se je rodila že pred tremi leti. Besedilo je napisala Tadeja Hlebš Salobir, ki je Maticovo življenjsko spoznanje o pomenu pristnega prijateljstva preoblikovala v iskreno in čustveno pesem.

Ansambel Unikat ob 25-letnici delovanja predstavlja novo pesem. FOTO: Ansambel Unikat icon-expand

Čeprav si je Matic sprva zamislil akustično različico pesmi, so ga člani ansambla prepričali za narodnozabavne ritme. Aranžma je skupaj z Maticem sooblikoval njihov dolgoletni prijatelj Martin Juhart. Med snemanjem videospota v Goriških Brdih se jim je pridružil simpatičen kuža, se je povsem spontano znašel tudi pred kamero. "Začeli smo pri trinajstih letih. Prvo poroko smo odigrali, ko smo znali komaj kakšnih dvajset pesmi, pa smo jih pač igrali večkrat. Mladoporočenca pa sta še danes srečno poročena," povedo v smehu. Na prve nastope so jih vozili starši, pozneje pa sosed Martin. Kot povedo, si niso predstavljali, da bodo skupaj toliko časa. "Smo si pa želeli, da bi ljudje poznali naše pesmi in jih vzeli za svoje," so še dodali.