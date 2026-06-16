Anthrax: 45 let kariere v 80 minutah

Malokrat se zgodi, a tokrat sta v Zagrebu na isti dan sovpadla kar dva "težkokategorna" koncerta. V ponovno delujočem klubu Boogaloo je bil že mesece vnaprej razprodani koncert ameriških thrash metalcev Anthrax, na Velesejmu pa švedskih power metalcev Sabaton. Organizatorji so "zadrego" rešili elegantno, saj so koncerta uskladili, da so tisti, ki so želeli obiskati oba, to lahko tudi storili.

Anthrax so nastali leta 1981, v zagrebškem klubu Boogaloo pa predstavili lep prerez 45-letnega delovanja skupine. FOTO: Miro Majcen

In dejansko je bilo kar nekaj obiskovalcev v Boogalooju z majicami Sabaton, kar je pomenilo, da je bila njihova naslednja postaja tudi drugi metal koncert ponedeljekovega večera. Pred klubom so se tako že okoli pete ure popoldan začeli zbirati ljubitelji trdih metal zvokov, tudi tisti najbolj klasični, ki prisegajo na džins in našitke svojih najljubših metal bendov. Ob prihodu članov zasedbe so nekateri celo uspeli dobiti kak avtogram, zgodnja ura pa je zagotovo šla na roke tudi tistim, ki ne marajo pozno večernih koncertov in večurnega čakanja na prizoriščih ali pod odrom. Anthrax so brez dvoma legende thrash metala, ki so nastali že leta 1981, poleg zasedb Overkill in Nuclear Assault pa so bili med pionirskimi zasedbami, ki so se takrat pojavile na ameriški vzhodni obali. Obenem jih prištevamo za četrtino četvorke "velikih 4" (Big 4, op. a.), skupaj z Metallico, Slayer in Megadeth.

Joey Belladonna se je v zasedbo vrnil leta 2010 in tudi pri 65 letih odlično opravlja vlogo frontmana. FOTO: Miro Majcen

Ob napovedanih 19.30 smo tako zaslišali zvoke pesmi The Number of the Beast, ki jo uporabljajo za svoj "intro", dokler se, ob vsesplošnem navdušenju razprodanega avditorija, na odru niso nekaj minut kasneje pojavili Joey Belladonna, Scott Ian, Jonathan Donais, Frank Bello in Charlie Benante. Pričeli so z naslovno pesmijo tretjega albuma Among the Living, sledil je Got the Time (priredba Joea Jacksona), ter nato nadaljevanje s klasikama Madhouse in Caught in a Mosh. Pri slednji je Ian Scott takoj z roko nakazal, da naj se naredi "circle pit", kar je množici na sredini dvorane uspelo nekako napol, a prerivanje in bilo prehudo in kakšnih ekscesov pri pregovorno miroljubni in bratski metal publiki tekom koncerta ni bilo zaznati.

Scott Ian je ustanovni član, ki je v zasedbi od vsega začetka. FOTO: Miro Majcen

Tiste bolje podkovane v njihovi diskografiji je razveselila Metal Thrashing Mad s prvenca Fistful of Metal, ki je bil bržčas svojevrstno posvetilo Aliceu Cooperju po zgledu njegove plošče Fistful of Alice, poleg tega pa so na album uvrstili tudi Cooperjevo I'm Eighteen. "Hvala vam za vašo dolgoletno podporo, brez vas ne bi obstajali tako dolgo. Kdo je danes prvič na koncertu Anthrax? Kar veliko vas je, dobrodošli v našo družino," je pesem Family napovedal Belladonna in izrazil zadovoljstvo nad navdušenim občinstvom, ki je celoten koncert vidno uživalo v izvrstni predstavi metal prvakov.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Anthrax Miro Majcen

Anthrax Miro Majcen

Anthrax Miro Majcen

Anthrax Miro Majcen

Anthrax Miro Majcen

Anthrax Miro Majcen

Anthrax Miro Majcen

Anthrax Miro Majcen

Anthrax Miro Majcen

Anthrax Miro Majcen



















Zasedba je zaigrala tudi novi singel It's For the Kids s prihajajočega dvanajstega albuma Cursum Perficio. Ta bo izšel septembra letos, izdali pa ga bodo po desetih letih od prejšnjega For All Kings iz 2016. Sledila je še Medusa in mogočna izvedba enega njihovih največjih hitov Indians, ki se ga mnogi spomnimo tudi po videospotu, v katerem Belladonna skače naokoli z indijansko perjanico kot kakšen indijanski poglavar.

Basist Frank Bello je bil med bolj živahnimi na odru. FOTO: Miro Majcen

Po uri neusmiljene metal eksplozije deseterice največjih hitov, so takoj poskrbeli za dodatek z Anti-social, še enim njihovim zimzelenčkom, sicer priredbo francoskih hardrokerjev Trust. Za konec pa dodali še zaključni "šus" z I am the Law, njihovo posvetilo stripovskemu junaku Judgeu Dreddu, prav tako s tretjega albuma. Po slabih 80 minutah je bilo to to, čeprav je dvorana navdušeno skandirala "we want more" (hočemo še, op. a.), člani so z veseljem, med vzhičeno množico, zmetali kupe trzalic, Charlie tudi bobnarske ponjave in palčke.

Veselje občinstva je bilo nepopisno, a kakšnih hujših ekscesov pri pregovorno tolerantni metal bratovščini ni bilo. FOTO: Miro Majcen