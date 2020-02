Antivalentinovo 2: Vsi ljudje bi morali po svetu hoditi goli!

Druga izdaja mini festivala Antivalentinovo je v duhu nasprotovanja globalistično-potrošniški izrojenosti postregla s cvetom hrvaško-slovenske glasbene scene. Nastopili so Let 3, Niet, Vatra, Paraf, Elevators in drugi.

Let 3 FOTO: Miro Majcen

Že drugo leto zapored se po zgledu Hrvaške tudi v Sloveniji dogaja dvodnevni festival Antivalentinovo, ki je zrasel na "zeljniku" kultne reške skupine Let 3. Kot je pri njih že v navadi, v svoje vrste povabijo številne kvalitetne zasedbe, letos pa je bil v ljubljanski Cvetličarni, poleg hrvaških, poudarek tudi na slovenskih izvajalcih."Morda bi bilo dobro, da bi se imeli radi 364 dni na leto, na Valentinovo pa bi samo seksali," je dogodku ob bok razmišljal Mrle, basist in šef zasedbe Let 3.

Prvi večer so tako najprej svoje moči in izvirnost pokazali in pokazale mladeniči in mladenke iz domače zasedbe Infected, ki so nedavno v izštekani različici obiskali dnevne sobe po vsej Sloveniji. Prepričali so nas, da gre z njimi v bodoče še kako računati. Peter Mlakar, ki se zadnje čase predstavlja kot Peter Paradox, kot je naslov tudi njegovi novi plošči, je postregel s performansom, tipično provokacijo, na njegov filozofsko-seksološki način, ob kateri si je bilo moč napasti oči ob poželjivi goli ženski koži. "Vsi bi mogli po svetu hoditi goli, da bi se jasno videlo, kako je z ljudmi, da bi videli, kdo je kdo. Čista prezenca človeka kot takega, gola resnica, bi pomagala k temu, da bi se lahko popravile razlike med ljudmi," je po nastopu pametno ugotovljal Mlakar.

Vatra FOTO: Miro Majcen

Za funky ritme, ki so jih strnili v poskakujoč in plesni "flow", so poskrbeli veterani domače super zasedbe Elevators. Zanimiva mešanica funkyja, acid jazza in jazz rocka, je marsikoga zasrbela v pete, da se je predal glasbi in si dal duška na plesnem podiju Cvetličarne. Da so v njej sedanji (ali nekdanji) člani zasedb Siddharta, Šank Rock, Manouche in še kupa drugih, pa je samo dokaz o njihovi nesporni kvaliteti in ljubezni do igranja.

Skupina Vatra se ponaša z neverjetno energičnim frontmanom Ivanom Dečakom, na Hrvaškem pa ima praktično kultni status, saj ima pod pasom že deset albumov. Po lanskem triumfu na Orto festu, so tudi tokrat pokazali uigranost, odrsko energijo, zaigrali kup uspešnic in pokazali, kako je treba zmotivirati občinstvo.

Elevators FOTO: Miro Majcen

Let 3 ni treba posebej predstavjati, saj so vedno tam, kjer je provokacija in kjer je treba podati umetniški vtis na najvišji ravni, ki bode v oči ali ugrizne z besedami. Kultni reški kolektiv je nastopil kot zadnji prvega večera, ko sicer ni bilo ravno gneča, tudi zaradi termina sredi tedna, a vseh tistih, ki so jih prišli poslušat, to ni niti malo motilo. Od Let 3 nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ, vedno pa od njih dobiš dober rokenrol šov. Nazadnje so posneli nenavadni duet z legendarno Terezo Kesovijo v pesmi Sam u vodi, ki je požel veliko odobravanja. Tokrat je tako manjakala samo še Tereza, ki pa s svojimi osemdesetimi leti najbrž ne ponočuje več prav rada ...

Infected FOTO: Miro Majcen

Občutno bolje obiskan drugi večer so odprli TMS Crew, ki so domači kolektiv, poln pozitivne energije, ponujajo pa družbeno-kritičnih pogled, ki ga vpletajo v življenjske in socialne tematike svojih stvaritev. Pester nabor instrumentov, od trobente, flavte in saksofona, vedno poskrbi za dobro in pozitivno vzdušje, sicer pa se pripravite, ko bodo konec marca predstavili nov album, ki ga bodo krstili s promocijskim nastopom v ljubljanskem Orto baru.

Peter Paradox FOTO: Miro Majcen

Veliko ljudi je prvič v Cvetličarno prišlo pogledat še ene reške legende, kultno skupino Paraf, ki je tokrat prvič v Ljubljani nastopila v originalni prvi in drugi postavi benda. S skladbami so nas popeljali nazaj v času, ko so bili ključna pojava punk in novovalovske eksplozije, vzporedno z njihovim delovanjem pa je na Reki nastala bogata alter kulturna scena tistega časa. Zanimivo pa je, da je prvič v svoji karieri nasploh v Cvetličarni nastopila tudi kultna zasedba Niet, ki je sicer bolj vajena "prepotenih" klubskih nastopov in manjših odrov, kjer njihov rockerski "šus" pride še bolje do izraza. Tokrat pa so ob ekranih v ozdanju odra in tudi na stropu lahko doživeli svoj najbolj "multimedijski", malodane disko nastop, ki je zagotovo navdušili vse tiste, ki so se na predvalentinovski večer, ki se je med njihovim nastopom prevalil v valentinovega, lahko poveselili z njihovimi največjimi uspešnicami, četudi te govorijo o depresiji, samoti ali pač smrti.