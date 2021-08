Antologija reškega novega vala

Če ste odraščali v osemdesetih – pa tudi, če niste – se zagotovo spomnite, da ste kdaj po radiu slišali izvajalce, kot so Denis & Denis, Laufer, Termiti, Paraf, Let 3 ali celo alternativci Grč, ki so svoj čas koncertirali tudi pri nas. No, pravzaprav se je vse začelo že konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so bili na Reki zelo aktivni novovalovski tokovi.

Po trinajstih letih je založba Dallas izdala prenovljeno in razširjeno trojno "box set" kompilacijo Riječki novi val, ki prinaša nič manj kot sedemdeset pesmi. Poleg omenjenih zasedb so se med njimi znašla tudi imena reške rock scene, kot so Mrtvi kanal, Grad, Xenia, Cacadou Look, Fit, Ogledala, Kaos, Istočni izlaz in VIA Viktor Kunst, skupaj kar petintrideset različnih izvajalcev.