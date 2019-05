Antologijski nastop: Maluma in 'pomnožena' Madonna s kopico hologramov

Madonna in Maluma sta navdušila z nastopom na podelitvi nagrad Billboard.

Pop kraljica Madonna je pred tednom izdala videospot za pesem Medellín, ki je duet s Kolumbijcem Malumo, zdaj pa sta ob pomoči številnih njenih hologramov pesem izvedla tudi na podelitvi nagrad glasbene revije Billboard.

"Zame je to kot izpolnitev sanj, adrenalin črpa, v bistvu pa sem zelo blagoslovljen in hvaležen za vse, kar se trenutno dogaja v moji karieri," je pred podelitvijo na rdeči preprogi povedal 25-letni pevec, ki so se mu zagotvoo izpolnile sanje, da lahko sodeluje s tako veliko zvezdo kot je Madonna.