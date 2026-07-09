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Glasba

Anže Rozman četrtič nominiran za nagrado emmy

Los Angeles, 09. 07. 2026 09.40 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Rozman s Zimmerjem in Talve

Skladatelj in glasbenik Anže Rozman je že četrtič nominiran za nagrado emmy. Ljubljančan, ki je kot komponist zaposlen v podjetju slovitega Hansa Zimmerja, si je tokratno nominacijo prislužil skupaj s Zimmerjem in soprogo Karo Talve, nominirani pa so za najboljšo glasbeno kompozicijo v dokumentarni seriji Prehistoric Planet.

Anže Rozman si je skupaj s Hansom Zimmerjem in Karo Talve prislužil novo nominacijo za nagrado emmy. Tretja sezona serije Prehistoric Planet, za katero so izdelali tudi posebna glasbila, je nominirana v kategoriji za najboljšo glasbeno kompozicijo v dokumentarni seriji, to pa je že druga nominacija za najboljšo glasbo za serijo.

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"Včasih se mi še vedno ne zdi resnično, da se preživljam z ustvarjanjem glasbe. Še posebej lepo je, da to lahko počnem s svojo neverjetno ženo Karo Talve in se lahko učim od našega mentorja Hansa Zimmerja," je ob nominaciji na družbenem omrežju zapisal Rozman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Anže je v podjetju Bleeding Fingers Music, katerega soustanovitelj je sloviti skladatelj Hans Zimmer, zaposlen od leta 2018. Prvo nominacijo za nagrado emmy si je leta 2023 prislužil prav za serijo Prehistoric Planet z isto ekipo, leto pozneje pa je bil s Camilom Forerom nominiran za najboljšo glasbo v dokumentarni seriji Beckham. Lani je bil prvič nominiran kot samostojni skladatelj za Daytime emmyja, nominacijo za najboljšo glasbo in kompozicijo pa si je prislužil za dokumentarni film Secrets of the Neanderthals, skupaj s Zimmerjem in Talve pa so bili nominirani tudi za najboljšo glasbo v dokumentarni seriji The Americas, katere narator je Tom Hanks.

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