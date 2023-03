Anže Rozman: Nihče od mojih kolegov ni odraščal v deželi s tako dobro glasbo

Anže Rozman je človek, ki je izpolnil svoje sanje. Začele so se, ko si je kot mlad fant ogledal film Gladiator. Glasba filma ga je navdušila. Pogosto jo je potem poslušal doma in Hans Zimmer, slavni skladatelj filmske glasbe, je postal njegov idol. Niti predstavljal pa si ni, da bo nekoč ves svet lahko imeni Hans Zimmer in Anže Rozman skupaj bral na ovitkih nosilcev zvoka filmske glasbe.

Slovenski skladatelj je pred petimi leti odpotoval v Los Angeles, kajti Hans Zimmer mu je ponudil službo skladatelja pri skupini Bleeding Fingers. Danes je mednarodno nagrajen skladatelj. Kot eden glavnih soustvarjalcev glasbe za dokumentarno serijo Prehistoric Planet je dobil prestižno nagrado Hollywooda za glasbo v medijih ter britansko nagrado Bulldog, nominiran pa je tudi za nagrado ASCAP, ki jo podeljuje Ameriško združenje skladateljev. icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right Anže je le eden od glasbenikov, na katere smo Slovenci lahko ponosni. V resnici smo v glasbi podoben fenomen kot v športu. Mala dežela, ki ustvarja neverjetno število vrhunskih ustvarjalcev. Kot pravi Anže, smo prav zares dežela glasbe, saj ne pozna nobenega kolega iz sveta, ki bi odraščal obkrožen s tako dobro glasbo, kot jo je on v otroštvu vsak dan slišal v Ljubljani. In nikogar, ki bi imel toliko dobrih mentorjev v mladosti. Anže je Slovenec v Hollywoodu, kar se denimo pozna po tem, da je na balkonu stanovanja v Los Angelesu takoj uredil majhen vrtiček. In kot pravi, Slovenijo pogreša vsak dan. PREBERI ŠE Anže Rozman: Nisem si mislil, da bom sodeloval z enim največjih skladateljev našega časa O vsem tem, pa tudi o tem, koliko dela je dejansko treba, da izpolniš svoje sanje, koliko stane liter mleka v Los Angelesu in zakaj ima zdaj pol srca v Ljubljani, pol pa na drugem koncu sveta, pa izveste v novem POPkastu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke