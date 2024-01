Anže Rozman o podelitvi emmyjev: Res posebno je bilo poslušati govore zmagovalcev

To je bila njegova prva nominacija za to prestižno nagrado, a mu tokrat žal ni uspelo stopiti na oder in kipec odnesti domov. "Zveni kot kliše, a je bil to resnično trenutek skromnosti in ponižnosti. Biti v sobi, obdan z ogromno talenta, ki oblikuje zabavno industrijo danes. Ko sem pogledal okoli sebe, sem se spraševal: "Kako za vraga sem pristal tukaj?". Vedno sem hotel samo ustvarjati glasbo. Kako neverjetno srečen sem, da lahko zdaj, pri 'zrelih' 35 letih, svoje delo imenujem skladanje glasbe. Delati s prvovrstnimi v industriji, izražati strast do svoje umetnosti vsak dan in to delati ob boku svoje žene Kare Talve. Kako srečen sem lahko, da lahko sodelujem tudi s Hansom Zimmerjem! Pravi vrhunec in najbolj ponižen del večera je bil pogovor z Johnom Powellom (How to Train Your Dragon, Kungfu Panda), ki je zasluženo odnesel nagrado emmy za svojo neverjetno glasbo za dokumentarec Still: A Michael J. Fox Movie. Med pogovorom z Johnom sem ugotovil, da sem imel komaj osem let, ko je on že komponiral glasbo za film Face Off, ki sem ga pozneje večkrat gledal s svojim očetom in bratom. John nama je dal veliko modrosti in v bistvu nama je rekel, naj "uživava v procesu in naj vedno znova raziskujeva". Vsi smo slišali že podobne besede, toda včasih te besede zadenejo globlje in bolj pomenljivo kot druge," pa je, bolj kot razočaran, razsvetljen in ponižen Rozman.

Še toliko bolj posebno pa je bilo vse skupaj, ker je lahko tako uspeh kot tudi priprave na ta poseben dogodek delil s svojo ženo Karo: "Res ni lepšega, kot da lahko skupaj ustvarjava, živiva in deliva vse, kar nama življenje prinaša. Če bi bil nominiran sam, mi ta trenutek res ne bi tako veliko pomenil, kot mi je. Na kratko lahko rečem, da sem izredno hvaležen za to, kar imam."