Anže Rozman po podelitvi emmyjev: Dosegel sem, kar sem si zadal

V zadnjih dveh letih smo tudi Slovenci postali bolj pozorni na podelitev nagrad emmy, saj je bil že drugo leto zapored nominiran tudi Ljubljančan Anže Rozman. Tokratno nominacijo si je prislužil za glasbo v dokumentarni seriji Beckham, ki govori o življenju nogometnega zvezdnika, čeprav je kipec na koncu pripadel skladatelju Davidu Flemingu, pa Rozman pravi, da se počuti izjemno srečnega in privilegiranega, da je lahko ustvarjanje glasbe njegov poklic.

Russell Emanuel, Fisher Stevens, Anže Rozman, Michael Harte in Chris Brocato na podelitvi nagrad emmy. FOTO: osebni arhiv Anžeta Rozmana icon-expand

"Seveda je super dobiti nominacijo. Nominacija je dodatno potrdilo, da je bil ves naš trud poplačan. Dokumentarna serija Beckham je bila namreč najbolj gledana dokumentarna serija leta 2023. Čeprav emmyja za najboljšo glasbo v dokumentarnem filmu oziroma dokumentarni seriji nismo dobili, si je pa serija Beckham prislužila emmyja v kategoriji za najboljši dokumentarni film oz. serijo," nam je povedal Anže, ki je ob tem še poudaril: "Ampak vseeno moram povedati: jaz se počutim izjemno srečnega in privilegiranega, da lahko pravim pisanju glasbe moj poklic. To ni moje delo, to je moje življenje."

Anže Rozman s Hansom Zimmerjem. FOTO: osebni arhiv Anžeta Rozmana icon-expand

Rozman je bil za emmyja nominiran tudi lani, takrat za glasbo v dokumentarni seriji Prehistoric Planet, ki jo je ustvaril skupaj z ženo Karo, s katero sta del ekipe slovitega Hansa Zimmerja, novih nominacij pa sta se tudi letos veselila oba, saj se je za svoj kipec z glasbo za v miniseriji Tetovator iz Auschwitza potegovala tudi Kara Talve. "Lani smo bili skupaj z mojo ženo Karo Talve in Hansom Zimmerjem nomimirani za emmyja za najboljšo glasbo v dokumentarni seriji oz. filmu za našo glasbo v seriji Prehistoric Planet. Moja žena Kara je bila letos prav tako nominirana, in sicer za glasbo iz serije Tetovator iz Auschwitza. Res je lepo, da sva bila oba letos spet nominirana in sva lahko skupaj delila te trenutke. Neverjetno sem ponosen nanjo," je o dvojni nominaciji zakoncev povedal Anže.

Anže Rozmanz ženo Karo Talve na podelitvi nagrad emmy 2024. FOTO: osebni arhiv Anžeta Rozmana icon-expand

"Kot sem že povedal prej, izjemno sem srečen, da lahko opravljam svoj poklic. Biti skladatelj ni poklic, to je način življenja. Veliko vikendov s Karo preživiva v najinem glasbenem studiu. To je pač najino življenje," o uspehu, ki ni le trdo delo, temveč način življenja, še dodaja skladatelj, ki že nekaj let živi v Los Angelesu.

Kara Talve in Anže Rozman sta se letos potegovala vsak za svoj kipec v različnih kategorijah. FOTO: osebni arhiv Anžeta Rozmana icon-expand

Zakonca Beckham glasbo pohvalila Čeprav se nogometni zvezdnik podelitve nagrad ni udeležil, pa je bil uspeha in kipca vesel, o čemer so poročali tudi tuji mediji. "Davida sem srečal na enem izmed promocijskih dogodkov serije Beckham. Meni in sokomponistu Camilu Foreru je dejal, da je bila njemu in Posh (Victorii Beckham) glasba iz serije izjemno všeč in da sva s Camilom uspela skozi glasbo lepo podkrepiti pot njunega življenja. Res je prijeten in topel gospod," je svoj vtis o nekdanjem nogometašu strnil skladatelj, ki že ustvarja glasbo za nove projekte, o katerih še ne sme razkrivati podrobnosti: "Seveda, trenutno delam na kar nekaj novih projektih. Ni veliko časa za oddih, vendar če ti delo predstavlja veselje, potem to ni prav noben problem."

Anže Rozman ob Davidu Beckhamu FOTO: osebni arhiv Anžeta Rozmana icon-expand