Anže Rozman: Slovenec, ki je ustvarjal glasbo za Beckhama

Dokumentarni film v štirih delih o nogometnem zvezdniku Davidu Beckhamu je postal uspešnica, še preden je bil premierno predstavljen. V njem 48-letnik spregovori o začetkih svoje kariere, ne skriva pa niti težkega obdobja, ki ga je prestal, in čustvenega zaključka, ko se je za vedno poslovil od nogometnih zelenic. Del uspeha serije gre zagotovo pripisati tudi glasbi, ki jo spremlja, ustvarjal pa jo je tudi Slovenec Anže Rozman.

Anže Rozman, ki se poteguje za nagrado emmy, se lahko pohvali s še enim uspešnim projektom. Ljubljančan, ki je zaposlen v podjetju skladatelja Hansa Zimmerja, je namreč napisal glasbo za dokumentarno serijo o Davidu Beckhamu, ki je postala velika uspešnica po vsem svetu. Kot pravi, sam sicer ni bil nikoli ljubitelj nogometa, a ga je zgodba pritegnila, saj govori o človeku, ki je postal legenda svojega časa, in ne le o nogometašu.

icon-expand Violončelo, ki ga slišimo v ključnih trenutkih dokumentarca Beckham, je zaigral Anže Rozman. FOTO: Damjan Žibert

"Dokumentarni film je bil zelo zanimiv projekt s hitrim tempom dela. Imeli smo le dobre tri tedne časa za glasbo za vse štiri epizode. Potrebno je bilo napisati za okoli dve uri in pol glasbe. Produkcijska ekipa je namreč prvotnega skladatelja od projekta odpustila in tako je dokumentarni film prišel v roke Bleeding Fingers Music. Za hitro in učinkovito delo je potrebna dobra in dovršena ekipa. Tako sem šefom predlagal, da bi glasbo pisal skupaj s Camilom Forerom, ki je tri leta nazaj pri Bleeding Fingers Music začel kot moj asistent, zdaj je pa tudi sam zaposlen kot skladatelj. Ker se je učil od mene, imava podobne pristope dela in tako sva lahko zelo učinkovito sodelovala. Pomagal nama je pa tudi moj trenutni asistent oziroma mlajši skladatelj (junior composer) Chris Brocato," nam je o projektu povedal Rozman.

icon-expand David in Victoria Beckham v dokumentarnem filmu Beckham FOTO: Profimedia

Zgodba, ki je pritegnila mnoge, pa ravnodušnega ni pustila niti Anžeta, ki sicer ni bil nikoli ljubitelj nogometa. Kot pravi, sam dokumentarne serije ne vidi kot zgodbe o nogometu, temveč kot pripoved o dveh ikonah 90. let, ki navdušujeta še danes. "To je zgodba o vzponih in padcih, vztrajnosti, ciljih, presežkih in življenju nasploh. Osebno me navdušujejo zgodbe ljudi, ki so si v rosnih letih zadali cilj in ta cilj tudi dosegli. Take zgodbe je vedno zanimivo poslušati, marsikoga pa lahko tudi navdihnejo, da se tudi sam spravi doseči kak svoj cilj!"

