Anže Rozman z glasbo v dokumentarcu Beckham nominiran za emmyja

Znani so nominiranci za prestižne nagrade emmy, s katerimi vsako leto nagradijo najboljše iz sveta televizije. Če je bilo januarja nekaj razočaranja, ker se Anže Rozman in Kara Talve domov nista vrnila s kipcem, pa je vznemirjenje toliko večje ob razglasitvi letošnjih nominirancev, saj sta ponovno nominirana oba, tokrat vsak v svoji kategoriji in na drugem projektu, Anže za ustvarjeno glasbo v dokumentarni seriji Beckham, njegova žena pa za glasbo v seriji Tetovator iz Auschwitza.