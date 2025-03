Aprila izid mini albuma britanske pevke in igralke Marianne Faithfull

"Čeprav žalujemo zaradi izgube Marianne, z veseljem naznanjamo izid pesmi, na katerih je delala leto pred smrtjo," je povedal njen sin Nicholas Dunbar . Dodal je, da je Marianne "živela za ustvarjanje in izvajanje glasbe – to je bila njena gonilna sila in nikoli se ni ustavila. Vse do konca se je veselila te izdaje, ki zdaj dopolnjuje in slavi njeno izjemno umetniško kariero" .

Kot pevka je prvi preboj doživela leta 1964, potem ko jo je odkril manager skupine Rolling Stones Andrew Loog Oldham.

Njeni prvi uspešnici As Tears Go By, ki sta jo napisala Jagger in Keith Richards, je sledila vrsta uspešnih singlov, vključno s skladbami Come And Stay with Me, This Little Bird in Summer Nights. Zaigrala je tudi v filmih, vključno s filmom The Girl on a Motorcycle, in več gledaliških produkcijah.

Po koncu razmerja z Jaggerjem leta 1970 je zanjo nastopilo težko življenjsko obdobje, ki ga je zaznamovala odvisnost od heroina. Leta 1979 se je vrnila z albumom Broken English. Nato je zajadrala v jazzovske in blues vode ter leta 1987 izdala s strani kritikov pohvaljen album Strange Weather.