Aprilska Kali Uchis ter BigXThePlug in Bailey Zimmerman v nevarnosti

KALI UCHUS - Sunshine & Rain

Za Kali Uchis, ameriško-kolubijsko popevkarsko starleto predirljivega pogleda in enormnega seksapila, je tole malce premalo. Kompozicija Sunshine & Rain je ukrojena klasično post-swingovsko. Revijalnega učinka pa prepričljivo pritajeni, zaradi goreče zgovornosti kar malce hripajoč glas (tako značilen za neskončnemu čebljanju predane Italijanke ali Španke, kaj šele Mehičanke ipd.) pravega volumna v tem zahtevnem aranžerskem okolju kot da ne zmore razviti. Lady Gaga bi ta song, špekuliram, zlahka pognala med zimzelene. Uchisova pa ga, za zdaj, še ne uspe. Sincerely se bo imenoval pevkin peti album, ki bo zunaj že maja.

Ocena: 3





SABRINA CLAUDIO - Before It's Too Late

Neupravičeno premalo slavna floridska pevka in avtorica ne sme več odlašati. Povratniška popevka, ki napoveduje četrti album, se zdi dovolj mamljiva, da 28-letno Claudio naposled in trajno zvabi iz druge popularnostne lige. Before It's Too Late vsebuje dovolj Lane Del Rey in Jhene Aiko hkrati, da uspeh ne bi smel izostati, prepoznavnost lepotice kubanskega in portoriškega porekla pa postaviti med najbolj uspešnejše. Je pa res, da Sabrina Claudio tudi torkat ne zveni nič drugače kot je pred sedmimi ali pa kot je pred dvanajstimi leti, ko je se njena glasbena pot na račun objav na družbenih omrežjih začela vzpenjati. A ta realno ni pripeljala daleč, čeprav so bila začetna pričakovanja velikanska. Ravno prav ali še vedno premalo ognja - tudi v očeh, v glasu pa sploh. Morda se ob tem spomnimo tudi naše Gaje Prestor, ki ima, se bojim, podoben problem (pri zamudnem iskanju lastne karizme).

Ocena: 3





BIGXTHAPLUG ft. BAILEY ZIMMERMAN - All The Way

Oba udeležena sta statusno tam-nekje, le še malo pa ju bo poznal ves planet. Kantrijaš Bailey Zimmerman je na dobri poti, saj je njegov country-rock vražje priljuden. Pevčeva zgodba je fascinantna, pa najsi se zadržimo pri epizodi, ko je za tekočim trakom pakiral zrezke ali pa tisti, ko je s svakom dvigoval in tovoril gradbeno mehanizacijo. A tako kot je pri mladih in lepih zvezdnikih kanti muzike navada, se tudi Bailey kaj lahko zatakne pri žeji, tj. pri njegovem alkoholizmu. Teksačan BigXThaPlug je precej drugačne sorte, saj ta prevenstveno goji visoko-frekvenčni trap z izrazitim južnjaškim nastavkom po vzoru Sleepyja Browna, Big Boija in Andréja 3000. Poleg tega je dikcija BigXThePluga podobna tisti legendarnega Notoriusa B.IG.-ja. Če ne bo zgodnjega diabetisa, se raperju piše lepa prihodnost. No, komad je pa sorazmerno povprečen. Povprečen in surovo všečen - točno tak song v tem kariernem trenutku nujno potrebujeta oba. Naj le vztrajata. Do konca, in naprej!

Ocena: 3,5





BAS FT. THE HICS - Everyday Ppl

Bas je ameriški raper sudanskega rodu in priviligiranega diplomatskega stanu, The Hics pa londonski indie-pop duet. Raperjeva slogovna linija je podobna tisti J Cole, se pravi, refleksivne, ponotranjene rime so v podobni meri tudi podane, torej nazorno, brez ihte, nikoli agresivno prehitevajoče. Proslavljeni J Cole je tudi Basov založnik. Za The Hics velja enako, saj nista stilistična ekstremista. Presečna množica obeh polov ponuja mehak, lep, drhteč song v slogu tisočev podobnih, pa najsi bodo ti še iz obdobja, ko je v osemdesetih in devetdesetih cvetel acid-jazz. Stvari se torej ponavljajo, reciklirajo. Kakršen koli protest proti nadaljevanju ali ponovni vzpostavitvi poslušalskega udobja, je zato povsem odveč.