Arctic Monkeys blestijo na račun zapuščine Davida Bowieja

Mestoma preseneča, da se je Emili Sandé, škotska pevka in avtorica pop songov, številnih tudi za druge izvajalce, že tromesečje po izidu četrtega solističnega albuma (Let's Say for Instance) odločila za novo izdajo. Njeno letošnje daljše delo očitno ni bilo dovolj odmevno. Nova, tokrat disco udarnost, najbrž bo. Nenazadnje je Sandéjeva v izvajalski par zvabila ikoničnega disco velemojstra. Nile Rodgers, slavni ameriški producent in vodja slovite zasedbe Chic, je sploh na otoku zelo zaželen gost. Je pa melodija, še zlasti pa refren komada When Someone Loves You, za Emilin naklep kar nekako preveč mehek, če ne raje kar slaboten deja-vu.

Ocena: 3

JENEVIEVE FT. BENZIBOY - 2NLuv