Arctic Monkeys so konkretno zatežili z nekonkretnostmi

Bolj kot se Alex Turner napreza in trudi poslušalca zvabiti v svoje ljubezenske blodnje, bolj se krepi občutek napuha in nenazadnje tudi ignorance do istega poslušalca. Novi album angleške art-rock ali baročno-rokerske zasedbe Arctic Monkeys iz songa v song postaja izrazitejši, če ne kar mučno ohol boemski eskapizem. Toda problematičen ni poetov egocentrizem, pač pa dramaturgija celote. The Car je skrajno počasna, gosto meglena in zato kar nekoliko preveč zahtevna pesmarica. V vencu desetih komadov praktično ni prostora za (ritmični) prosti tok, za okno, ki bi albumu lahko namenilo več zračnosti, več kisika. Hello You in mestoma tudi singlična Body Paint vsebujeta zametke hitrejšega tempa in s tem vsaj malenkost poudarjene namenske pripovedne ambicije. A dve, tri vsaj malček bolj energične enote so za pretočnost koherentnega glasbenega dela, sploh rokovskega, skoraj nujne. Turner v uvodu pesmi Mr.Schwartz zveni do pike podoben Robbieju Williamsu, nekaj taktov, raztresenih po sedemintridesetih minutah, ko poje The Car, plaho zadiši tudi po Radiohead. Sedmi album proslavljene zasedbe vsebuje obilje, preobilje godalnih aranžmajev. Avtorji so v tem pogledu močno pretiravali. The Car je čudna, nenavadna, za mnoge nemara kar šokantno urejena in izvedena stvaritev.





Ocena: 2,5