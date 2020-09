Arhiv Billa Wymana o Rolling Stonesih na dražbi dosegel vrtoglavi znesek

Standardno bas kitaro znamke Gibson Les Paul iz leta 1968 je Brian Jonesuporabljal na koncertu in filmu skupineRolling Stones Rock and Roll Circusdecembra 1968 in na drugih posnetkih, poroča portal Art Daily. Drugo najvišjo ceno je na tridnevni dražbi, ki jo je avkcijska hiša Julien's pripravila na Beverly Hillsu in na spletu, dosegla bas kitara znamke Fender Mustang iz leta 1969, ki jo je Leo Fender zasnoval v oranžni barvi, Bill Wyman pa jo je uporabljal na koncertih in posnetkih Rolling Stonesov med letoma 1969 in 1970. Leta 2010 so jo prikazali na razstavi o rocku v Areni O2 v Londonu, tokrat pa so jo prodali za 323 tisoč evrov. S tem je dosegla nov svetovni rekord kot najdražja bas kitara, ki so jo kdajkoli prodali na dražbi. Pred njo je rekord nosila levo usmerjena bas kitara Hofner, ki so jo leta 1964 predstavili Paulu McCartneyju.