Razšla sta se Ariana Grande in Ethan Slater

Po skoraj treh letih zveze sta se ameriška pevka in igralka Ariana Grande ter igralec Ethan Slater razšla. Novico sta prva objavila People in TMZ, ki se sklicujeta na zanesljiv vir blizu nekdanjega para. Po njihovih navedbah naj bi se par razšel že pred nekaj meseci, razhod pa naj bi bil sporazumen. Še več, zvezdnika ostajata v prijateljskih odnosih.

Ethan Slater in Ariana Grande sta se spoznala med snemanjem filma Žlehtnoba. FOTO: Profimedia

"Razhod ni bil odločitev, ki sta jo sprejela zlahka, ampak sta spoznala, da jima bolj ustreza prijateljski kot romantični odnos," je povedal vir. Dodal je še, da je Ariana trenutno srečna in osredotočena na novo življenjsko fazo - glasbeno turnejo Eternal Sunshine ter težko pričakovano izdajo novega albuma Petal, ki naj bi izšel 31. julija.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Ariana Grande in Ethan Slater. Profimedia

Ariana Grande in Ethan Slater. Profimedia



Zvezdnika sta se spoznala na snemanju filma Žlehtnoba. Takrat sta bila oba poročena – Grande s svojim zdaj že bivšim možem Daltonom Gomezom, Slater pa s svojo ljubeznijo iz srednje šole Lilly Jay, s katero ima tudi triletnega sina Ezro. Njuno razmerje je leta 2023 pritegnilo veliko pozornosti javnosti, kar je še dodatno začinila Lilly Jay z javnim blatenjem Grande, potem ko so se pojavile informacije o njenem razmerju s Slaterjem. "Zgodba pravzaprav govori o Ariani. Ni dekle, ki bi podpiralo druga dekleta. Moja družina je le kolateralna škoda," je takrat dejala strta bivša žena.

Vendar pa je vir blizu para zatrdil, da Grande in Slater nista storila ničesar narobe in je bil igralec pred začetkom razmerja s pevko dva meseca ločen od žene. Čeprav sta svoj odnos v večji meri ohranjala stran od oči javnosti, je Slater decembra lani na družbenih omrežjih objavil več intimnih fotografij, na katerih skupaj preživljata praznike. Zdi se, da Ariana Grande dobro prenaša razhod. Pretekli konec tedna je začela svojo težko pričakovano turnejo Eternal Sunshine s koncertom v Oaklandu v Kaliforniji, kjer se je med izvedbo svoje uspešnice Thank U, Next celo pošalila o razhodu. Potem ko je zapela verz: "Only wanna do it once, real bad (to bi rada storila samo enkrat, kot je prav)", je dvignila dva prsta in se zasmejala, kar so si mnogi interpretirali kot šaljivo sporočilo, da je še vedno odprta za možnost ponovnega odhoda pred oltar, kljub temu da njen prvi zakon ni uspel.