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Glasba

Razšla sta se Ariana Grande in Ethan Slater

Los Angeles, 09. 06. 2026 10.04 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
Ariana Grande in Ethan Slater.

Ljubezni med Ariano Grande in Ethanom Slaterjem, je po poročanju tujih medijev, konec. Brez hude krvi ali nepotrebne drame - ostajata prijatelja in stanovska kolega. Zvezdnica naj bi bila polno osredotočena na nov album in glasbeno turnejo - na kateri se je z občinstvom že pošalila glede razhoda in pokazala, da počasi celi strto srce.

Po skoraj treh letih zveze sta se ameriška pevka in igralka Ariana Grande ter igralec Ethan Slater razšla. Novico sta prva objavila People in TMZ, ki se sklicujeta na zanesljiv vir blizu nekdanjega para. Po njihovih navedbah naj bi se par razšel že pred nekaj meseci, razhod pa naj bi bil sporazumen. Še več, zvezdnika ostajata v prijateljskih odnosih.

Ethan Slater in Ariana Grande sta se spoznala med snemanjem filma Žlehtnoba.
Ethan Slater in Ariana Grande sta se spoznala med snemanjem filma Žlehtnoba.
FOTO: Profimedia

"Razhod ni bil odločitev, ki sta jo sprejela zlahka, ampak sta spoznala, da jima bolj ustreza prijateljski kot romantični odnos," je povedal vir.

Dodal je še, da je Ariana trenutno srečna in osredotočena na novo življenjsko fazo - glasbeno turnejo Eternal Sunshine ter težko pričakovano izdajo novega albuma Petal, ki naj bi izšel 31. julija.

Zvezdnika sta se spoznala na snemanju filma Žlehtnoba. Takrat sta bila oba poročena – Grande s svojim zdaj že bivšim možem Daltonom Gomezom, Slater pa s svojo ljubeznijo iz srednje šole Lilly Jay, s katero ima tudi triletnega sina Ezro. Njuno razmerje je leta 2023 pritegnilo veliko pozornosti javnosti, kar je še dodatno začinila Lilly Jay z javnim blatenjem Grande, potem ko so se pojavile informacije o njenem razmerju s Slaterjem.

"Zgodba pravzaprav govori o Ariani. Ni dekle, ki bi podpiralo druga dekleta. Moja družina je le kolateralna škoda," je takrat dejala strta bivša žena.

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Vendar pa je vir blizu para zatrdil, da Grande in Slater nista storila ničesar narobe in je bil igralec pred začetkom razmerja s pevko dva meseca ločen od žene. Čeprav sta svoj odnos v večji meri ohranjala stran od oči javnosti, je Slater decembra lani na družbenih omrežjih objavil več intimnih fotografij, na katerih skupaj preživljata praznike.

Zdi se, da Ariana Grande dobro prenaša razhod. Pretekli konec tedna je začela svojo težko pričakovano turnejo Eternal Sunshine s koncertom v Oaklandu v Kaliforniji, kjer se je med izvedbo svoje uspešnice Thank U, Next celo pošalila o razhodu. Potem ko je zapela verz: "Only wanna do it once, real bad (to bi rada storila samo enkrat, kot je prav)", je dvignila dva prsta in se zasmejala, kar so si mnogi interpretirali kot šaljivo sporočilo, da je še vedno odprta za možnost ponovnega odhoda pred oltar, kljub temu da njen prvi zakon ni uspel.

Razlagalnik

Film 'Žlehtnoba' (izvirno Wicked) je filmska adaptacija izjemno priljubljenega broadwayskega muzikala, ki temelji na romanu Gregoryja Maguireja. Zgodba predstavlja 'predzgodbo' slavnega Čarovnika iz Oza in se osredotoča na prijateljstvo med Elphabo, bodočo Zlobno čarovnico z Zahoda, in Glindo, Dobro čarovnico. Muzikal je znan po svoji kompleksni glasbi, spektakularni scenografiji in raziskovanju tem, kot so predsodki, moč in moralna dvoumnost v deželi Oz.

Glasbena turneja je serija koncertnih nastopov izvajalca na različnih lokacijah, mestih ali državah v določenem časovnem obdobju. Njen primarni namen je promocija novega glasbenega albuma, neposredno povezovanje z oboževalci ter ustvarjanje pomembnega vira dohodka za glasbenike, saj so v sodobnem času, ko prevladuje digitalno pretakanje glasbe, koncerti postali ključni del finančnega uspeha umetnikov. Turneje pogosto vključujejo visoko produkcijsko raven, vključno z zapletenimi odrskimi postavitvami, koreografijami in vizualnimi učinki.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Amor Fati
09. 06. 2026 10.34
Nima sreče z moškimi. Morda je čas, da presedla na zenske.
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0 0
PSIHOTERAPEVT
09. 06. 2026 10.27
Mupm
Odgovori
0 0
bibaleze
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