Ariana Grande in njeno hollywoodsko maščevanje

ARIANA GRANDE - Hate That I Made You Love Me

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Dobro premaguje zlo, in to po tarantinovskem scenarističnem ključu. Z novo singlično izpostavljenko Ariana Grande v svoj opus ne pristavlja kaj prida inovativnega. Osnovni korus pričujoče popevke je, za standard izjemne ameriške vokalistke, produkcijsko kar skromen. Predvsem melodija je skoraj preveč poenostavljena. Zaznaven obrat se zgodi, ko začne Ariana Grande malodane jazzovsko frazirati (po časovni kodi od 3:12 dalje). Toda figura se razpotegne zgolj na 20 sekund. V videu takrat nastopi neskončna Ariana. Središče privida, torej ona, svojega ex-ljubimca-podleža ali tupega romantika naposled tudi živega pokoplje. "Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade oziroma se mu prvo kmalu maščuje". Song pa bolj tako-tako. Najbolj poslušana pevka na obeh vodilnih pretočnih platformah se z albuma Petal, ki bo njen osmi zaporedni, oglasi že ob koncu prihodnjega meseca.

Ocena: 3

JUNGLE - The Wave

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Pri Jungle nič posebej novega. Dopadljiva funky vibracija, prepričljiv, a vseeno ne prenagljen visok- ali up-tempo, falsetno povzdignjena večglasja, iz katerih izstopa pevka in avtorica Lydia Kitto ter znova tudi video, ki ni nič drugega kot osupljiva skupinska jazz-baletna akcija. Slednjo povedeta koreografa in plesalca Will West in Kaycee Rice. Londonska zasedba je pred obsežno koncertno turnejo, še prej, to bo avgusta, pa vzide Sunshine, njihov peti album. Dokler so Jungle prepoznavni po zvoku, metriki in predani plesu, se podobno optimistično tolažijo tudi številni njihovi navijači - naj traja, le da ni kaj pretresljivo drugačnega: "Če se imamo dobro, naj tako ostane še naprej".

Ocena: 4

BECKY HILL - More! More! More!

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Spričo simpatij, ki jih ima londonska avtorica in vokalistka do plesnih bangerjev, torej do energičnega electro popa in tudi drum'n'bassa, se naslovu njene aktualne uspešnice ne gre čuditi. Pa ne le to. Pri 32 letih in tri mesece pred predstavitvijo tretjega solističnega dela se nekdanja tekmovalka v šovu Voice UK vokalno in igralsko razmeče bolj kakovostno kot kadarkoli prej. Če ne v družbi super IDM producentov in DJ-jev, pa pač sama. More! More! More! začenja svojo misijo dvigovanja napetosti v slehernem klubu to poletje.

Ocena: 4,5