Ariana Grande izdala šesti studijski album z naslovom 'Positions'

Ariana Grande je razveselila svoje zveste poslušalce in izdala že šesti studijski album, ki ga je poimenovala Positions . Na njem pevka gosti številna znana imena glasbene industrije, med drugim izvajalce kot so Doja Cat , The Weeknd ter Ty Dolla $ign. Pred nekaj dnevi je izdala tudi istoimensko pesem s pripadajočim videospotom, na Twitterju pa s tem napovedala tudi prihod novega, težko pričakovanega albuma.

Za pevko je uspešno leto, ki ga je začela z pohodom po lestvicah v družbi pevske kolegice Lady Gaga . Sodelovanje pri skladbi Rain on me jima je prineslo kar nekaj glasbenih nagrad, s pesmijo pa sta nastopili tudi na letošnji podelitvi MTV-jevih video nagrad. Grandejeva pa je sodelovala tudi z Justinom Bieberjem , s katerim je napisala pesem Stuck with U .

Na albumu Positions je mogoče slišati skladbe kot so Shut Up, 34+35, Motive (z Doja Cat), Just Like Magic, Off the Table (z The Weekndom) ter še devet ostalih pesmi, ki jih je pevka pripravljala in snemala v preteklih mesecih.