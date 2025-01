Ariana Grande leto po izidu napovedala 'dopolnitev' zadnjega albuma

Kaj točno je imela glasbenica v mislih z besedo navezava, ni jasno, piše Billboard, bo pa z novim projektom vsekakor razveselila svoje oboževalce, saj je nedavno povedala, da jo trenutno bolj kot glasba zanima ustvarjanje na filmskih platnih. Album Eternal Sunshine je lani kar dva tedna kraljeval na prvem mestu lestvice Billboard 200, na kateri se drži že 42 tednov. Singla z albuma Yes, And? in We Can't Be Friends pa sta dosegla prvo mesto na lestvici Hot 100, so spomnili pri portalu.