Ariana Grande napovedala izid novega albuma

Priljubljena pevka Ariana Grande , izvajalka uspešnice thank u, next in prva ženska z več kot 200 milijoni sledilcev, je oboževalce presenetila s kratkim in jedrnatim sporočilom.

Zadnji Arianin studijski album thank u, next je izšel februarja lani ter prinesel hite, kot so 'thank u, next', 7 Ringsin Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored.

Spomnimo, da je 27-letnica maja skupaj s kanadskim pevcem Justinom Bieberjem ustvarila pesemStuck Wtik U, s katero sta zbirala sredstva za pomoč ljudem, ki jih je pandemija močno prizadela. Prihodki od prodaje pesmi so šli fundaciji First Responders Children's Foundation, ki pomaga subvencionirati in štipendirati otroke medicinskih delavcev, tehnikov nujne medicinske pomoči, policistov in gasilcev, katerih delo med pandemijo še zdaleč ni lahko. Pesem je dobila tudi videospot, v katerem se je Ariana pojavila skupaj z nepremičninskim agentom Dalotnom Gomezom. Mesec dni kasneje pa tudi potrdila, da sta v zvezi.

Sodelovanje z Bieberjem pa ni bilo edino v tem letu. Moči je združila tudi s pevko Lady Gaga, s katero sta posneli pesem Rain on mein jo tudi predstavili na podelitvi glasbenih nagrad MTV.