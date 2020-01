Ariana Grande pozabila na spore: nastopila bo na podelitvi grammyjev

Glasbenica Ariana Grande je pozabila na spore, ki jih je imela lani z organizatorji prestižne glasbene podelitve grammyjev. NaInstagramuje objavila novico, da bo letos zapela na gala prireditvi. "Se vidimo 26. januarja,"je preprosto napisala ob objavljeni fotografiji, na kateri je poleg njene podobe pripisano še:"Grammyjev izvajalec." Nastop zvezdnice so potrdili tudi na uradni strani podelitve, kjer so objavili še druge nastopajoče, med njimi so: Gwen Stefani in Blake Shelton, Lizzo, Aerosmith inBillie Eilish.