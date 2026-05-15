Glasba

Ariana Grande pred izidom osmega albuma

15. 05. 2026 18.35

E.M.
Ariana Grande

Dve leti po plošči Eternal Sunshine je ameriška pevka Ariana Grande napovedala nov, osmi studijski album po vrsti. Plošča z naslovom Petal bo izšla 31. julija, je glasbenica pred časom objavila na Instagramu. Ob tem je objavila še videoposnetek, ki prikazuje cvetne liste, ki rastejo skozi razpoke v asfaltu.

Ariana Grande je pred izidom osmega studijskega albuma. Pri novem projektu je ponovno sodelovala z iransko-švedskim producentom Ilyo Salmanzadehom, ki je sodeloval tudi z izvajalci, kot so Ed Sheeran, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Sam Smith in Beyoncé.

FOTO: AP

Da se nekaj pripravlja, je zvezdnica namignila že pretekli mesec, ko je objavila videoposnetek, na katerem je pokazala sebe v snemalnem studiu. V njem je svojo novo glasbo opisala kot "nekaj, kar je polno življenja in raste skozi razpoke nečesa hladnega, trdega in izzivalnega".

Pred kratkim je glasbenica pritegnila pozornost tudi z vlogo dobre čarovnice v dvodelnem filmskem muzikalu Žlehtnoba. Svoj sedmi studijski album Eternal Sunshine je izdala leta 2024, lani pa je za letošnje poletje napovedala novo turnejo. Od junija naprej bo nastopala v več ameriških mestih in Kanadi, sredi avgusta ima predvidenih tudi deset koncertov v Londonu.

slayer2
15. 05. 2026 19.11
Woke bedarija!!!
