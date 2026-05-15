Ariana Grande pred izidom osmega albuma

Ariana Grande je pred izidom osmega studijskega albuma. Pri novem projektu je ponovno sodelovala z iransko-švedskim producentom Ilyo Salmanzadehom , ki je sodeloval tudi z izvajalci, kot so Ed Sheeran , Taylor Swift , Jennifer Lopez , Sam Smith in Beyoncé .

Da se nekaj pripravlja, je zvezdnica namignila že pretekli mesec, ko je objavila videoposnetek, na katerem je pokazala sebe v snemalnem studiu. V njem je svojo novo glasbo opisala kot "nekaj, kar je polno življenja in raste skozi razpoke nečesa hladnega, trdega in izzivalnega".

Pred kratkim je glasbenica pritegnila pozornost tudi z vlogo dobre čarovnice v dvodelnem filmskem muzikalu Žlehtnoba. Svoj sedmi studijski album Eternal Sunshine je izdala leta 2024, lani pa je za letošnje poletje napovedala novo turnejo. Od junija naprej bo nastopala v več ameriških mestih in Kanadi, sredi avgusta ima predvidenih tudi deset koncertov v Londonu.