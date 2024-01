Ariana Grande razkrila ime in datum izida novega albuma

Prvi album Ariane Grande po štirih letih se bo imenoval Eternal Sunshine , pevka pa ga bo izdala 8. marca letos. Z novico, ki jo je delila kar na svojem Instagramu , je pevka navdušila poslušalce, ki že pridno poslušajo njen najnovejši singel z naslovom Yes, and?

Pesem Yes, and? je poskrbela za kar nekaj dvignjenega prahu na družbenih omrežjih. Grandejeva je namreč navdih za skladbo in videospot v veliki meri črpala pri Madonnini uspešnici Vogue, hitu Paule Abdul Cold Hearted in vsesplošnem slogu Janet Jackson. Po mnenju nekaterih celo preveč.

Veliko pozornosti je požel tudi verz v pesmi, v katerem je neposredno nagovorila vse, ki komentirajo njeno zvezo z igralcem Ethanom Slaterjem. Spomnimo, zvezdnica in igralec, ki sta bila še do nedavnega poročena vsak s svojim izbrancem oziroma izbranko, sta se zaljubila na setu filma Wicked in v zvezo skočila, še preden sta bila uradno samska.