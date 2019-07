Ariana Grande: solze in bolezni so del vsake turneje

26-letna ameriška pevka Ariana Grande je iskreno spregovorila o svojem duševnem stanju na njeni trenutni turneji Sweetener. Svojim oboževalcem je potožila, da se večkrat zjoka, in poudarila, da v težkih trenutkih nikoli nisi sam. Oboževalci so se na njeno čustveno izpoved odzvali pozitivno.

Ariana Grande je na svojem Instagramu iskreno spregovorila o turneji, ki jo je poimenovala Sweetener, in tudi o svojem življenju. Z oboževalci je večkrat delila, da se počuti anksiozno, a se hkrati zaveda, da je srečnica in je hvaležna za vse priložnosti, ki jih je dobila v svojem žviljenju. "Obožujem peti pred tisočimi ljudmi vsak večer," pravi pop zvezdnica, a poudarja, da je težko uskladiti zasebno življenje in zvezdništvo: "Turneja je divja in življenje tudi."

Ariana Grande se na svoji turneji počuti zelo čustveno. FOTO: Profimedia

V svoji dolgi in čustveni izpovedi, ki jo je objavila v Instagram zgodbi, je oboževalcem povedala, da se v težkih trenutkih ne smejo počutiti osamljeno: "Svoje počutje delim z vami, saj sem hvaležna, in si želim, da veste, da v težkih trenutkih niste sami. Borite se in vedite, da vam nekdo stoji ob strani. Težko je uskladiti skrb za vse, ki jih imate radi, svojo službo in si vzeti še nekaj časa zase. Vsem želim najboljše in vedite, da vas imam rada!" Eden od oboževalcev je njen zapis delil na Twitterju:

Kljub težkim trenutkom pevka vztraja s svojo turnejo in nikakor noče odnehati, saj je vanjo vložila ogromno svojega truda: "Veliko stvari se me močno dotakne, ampak sem sama sprejela odločitev, da se odpravim na turnejo v tako težkem obdobju v svojem življenju, ko še nisem našla vseh odgovorov na svoja vprašanja. Zato pač včasih veliko jokam!" Zaveda se, da se mora v težkih trenutkih spomniti na pozitivne stvari, kot je njena odlična ekipa, ki ji pomaga uresničiti njene sanje. "Kljub vsemu uresničujem svoje sanje,"se zvezdnica vsak dan opomni.

Kljub težavam vztraja s svojo turnejo. FOTO: Profimedia

Za konec se je spomnila na vse stvari, za katere je neizmerno hvaležna: "Hvaležna sem za vso ljubezen, ki jo dobim vsak dan od svojih oboževalcev. Hvala vsem, ki pridejo na moje koncerte in z mano delijo svojo energijo. Hvaležna sem, da lahko delam z najboljšimi glasbeniki in plesalci na svetu. Hvaležna sem tudi za moj glas in ekipo ter glasbo, ki jo ustvarjamo. Hvaležna sem za našega voznika Kurta, ki nam pomaga na turneji, in na priložnost, da lahko pojem pred številno množico ljudi vsak večer!" 26-letna pevka je sicer na svojem Twitterju že večkrat potožila, da na turneji ponavadi zboli in se do konca turneje nikoli popolnoma ne pozdravi. Oboževalci pa ji na družbenih omrežjih izkazujejo veliko podporo. Eden od njih je zapisal:"Vesel sem, da je Ariana iskreno spregovorila o svojih težavah, konec koncev sama najbolj ve, kaj je najboljše zanjo. Obkrožena je z ljudmi, ki jo imajo radi in zanjo skrbijo, zato je zagotovo ne bi poslali na turnejo, če bi slabo vplivalo na njeno psihično stanje. Obožujem jo!"