Po sedmih letih Ariana Grande presenetila s turnejo, glasbe ne bo obesila na klin

Los Angeles, 30. 08. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

A. J.
"Se vidimo prihodnje leto," je zvezdnica Ariana Grande po sedmih letih slavnostno obvestila sledilce na spletu in izpolnila obljubo, ki jo je dala dober mesec nazaj – glasbe ne bo opustila. Koncertna turneja bo. Ob tem je objavila še datume in kraje, kjer jo lahko oboževalci pričakujejo po vsej Ameriki, enkrat pa bo zapela tudi v Londonu.

Pevka in igralka Ariana Grande velja za izredno talentirano in vsestransko umetnico, zato je njene oboževalce nedavno zaskrbelo, da bo glasbo na račun igranja popolnoma zapostavila. Spomnimo, z vlogo v priljubljenem muziklu Žlehtnoba je lani požela slavo in potrditev na svetovni ravni, letos pa bo na ogled drugi del težko pričakovanega muzikla. 32-letnica naj bi zaigrala tudi v četrtem delu filma, ki se je začel kot Njeni tastari, in nenadoma je javnost začela ugibati, ali ni to morda konec Arianine glasbene kariere.

A zvezdnica je na Instagramu svoje oboževalce pred dobrim mesecem dni pomirila: "Zelo neumno od vas, da domnevate, da nameravam petje in glasbo opustiti zgolj zato, ker imam polne roke dela,"  je zapisala Ariana in dodala: "To je vedno bila in vedno bo moja rešilna bilka. Zato bom morala za glasbo narediti prostor."  In res ga je."Se vidimo prihodnje leto," je na Instagramu razveselila svoje oboževalce in napovedala koncertno turnejo za poletje 2026. 

Pevka je lansko leto izdala svoj zadnji album Eternal Sunshine in letos še dopolnjeno različico Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead, zato bodo lahko oboževalci 19 novih skladb naposled le slišali v živo. Objavila je kraje in datume, kjer se bo prihodnje leto odvila njena turneja z istim imenom kot album – začela se bo junija in zaključila avgusta. V obdobju treh mesecev bo imela 27 nastopov. Potovala bo po Združenih državah Amerike, z izjemo Londona, ki bo edino mesto izven ZDA na mapi njene dolgo pričakovane turneje.

Ariana Grande
Ariana Grande FOTO: Profimedia

Mnogi se sprašujejo, kako bo turneja videti in kaj lahko pičakujejo, glede na vse spremembe v zvezdničinem življenju v poslednjih letih. Svojo zadnjo koncertno turnejo Sweetenee je imela 2019.

"Morda ne bo videti natanko tako kot prej, ampak veliko raje imam, da zdaj dobro izgleda v moji glavi," je pred mesecem zapisala Grande."Zabavam se. Sem hvaležna, navdušena in predvsem navdihnjena. Poiskati moram ravnovesje med številnimi projekti, pričakovanji in ljubeznijo - ter početi vse po svoje." 

ariana grande turneja 2026
