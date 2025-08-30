Po sedmih letih Ariana Grande presenetila s turnejo, glasbe ne bo obesila na klin

Pevka in igralka Ariana Grande velja za izredno talentirano in vsestransko umetnico, zato je njene oboževalce nedavno zaskrbelo, da bo glasbo na račun igranja popolnoma zapostavila. Spomnimo, z vlogo v priljubljenem muziklu Žlehtnoba je lani požela slavo in potrditev na svetovni ravni, letos pa bo na ogled drugi del težko pričakovanega muzikla. 32-letnica naj bi zaigrala tudi v četrtem delu filma, ki se je začel kot Njeni tastari, in nenadoma je javnost začela ugibati, ali ni to morda konec Arianine glasbene kariere.

A zvezdnica je na Instagramu svoje oboževalce pred dobrim mesecem dni pomirila: "Zelo neumno od vas, da domnevate, da nameravam petje in glasbo opustiti zgolj zato, ker imam polne roke dela," je zapisala Ariana in dodala: "To je vedno bila in vedno bo moja rešilna bilka. Zato bom morala za glasbo narediti prostor." In res ga je."Se vidimo prihodnje leto," je na Instagramu razveselila svoje oboževalce in napovedala koncertno turnejo za poletje 2026.