Ariana načrtuje poseben koncert v Manchestru

Po koncertu Ariane Grande v Manchestru maja lani se je v izhodni avli razstrelil 22-letni samomorilski napadalec. V terorističnem napadu je bilo ubitih 22 ljudi, več kot sto pa jih je bilo ranjenih. Ameriška glasbenica je nato v začetku junija ob podpori številnih glasbenih kolegov v Manchestru izvedla koncert One Love Manchesterv spomin na žrtve terorističnega napada. Med nastopajočimi so biliKaty Perry, Justin BieberinLiam Gallagher.

V letu 2019 pa se po napovedih Grandejeva predvidoma poleti vrača v Manchester, kjer bo izvedla poseben koncert v sklopu že napovedanega evropskega dela svetovne turneje. Na svojem Instagramu je priljubljena pevka zapisala, da točen datum koncerta ter prizorišče še nista znana, ker organizatorji potrebujejo še nekaj časa pri usklajevanju podrobnosti. Ob tem je pomirila oboževalce:"Seveda prihajamo in vas imamo radi!"

Ariana Grande bo med avgustom in septembrom nastopila še v Londonu, Birminghamu, Glasgowu in Sheffieldu.

Sicer njena božična skladba z naslovom Thank U, Next že šest tednov kraljuje na vrhu britanskih glasbenih lestvic in ji bo, kot kaže, pripadla čast, da bo okronana za najboljšo skladbo letošnjega božiča.